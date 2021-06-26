Nerede kalmıştık?

24 takım arasında son 16'ya girmeyi başaramadığımız EURO 2020'ye grup maçlarının ardından 2 gün ara verilmişti. Heyecan bugün kaldığı yerden devam edecek. 4 takım çeyrek final için mücadele verecek. Günün ilk maçında Christian Eriksen'in saha içinde yığılıp kalmasının şokunu çabuk atlatıp gruptan çıkan Danimarka, bizi rahat geçen Galler ile 19.00'da karşılaşacak. Her iki takım da bu maçtan galip ayrılarak isimlerini çeyrek finale yazdırmak istiyorlar. Otoriteler daha organize Danimarka'yı Galler'in önünde görüyor.

İTALYANLAR SAHADA

Bizim de yer aldığımız A Grubu'nu lider tamamlayan İtalya akşam seansında sahne alacak. Gök Maviler 22.00'de Avusturya ile kapışacak. Teknik direktör Roberto Mancini ve öğrencilerinin hedefi işi uzatmadan 90 dakika içinde bitirerek çeyrek finalist olmak. Bu maç öncesinde İtalya'da 2 eksik var. Alessandro Floreni ve Giorgio Chiellini'nin yerlerine Giovanni di Lorenzo ile Francesco Acerbi'nin forma giymesi bekleniyor. Hücum hattında da Federico Chiesa, Berrardi'nin yerine şans arayacak.

RONALDO TAM BİR CANAVAR

EURO 2020'nin favorilerinden Fransa'nın forveti Karim Benzema, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında konuştu. Benzema "Portekiz çok iyi bir kadroya sahip ve Ronaldo onlar için oynuyor. Herkes onun yaşını konuşuyor ama o tam bir canavar. Bu turnuvaya da çok etkili şekilde başladı" diye konuştu.

DİYET LİSTESİ: BROKOLİ VE SU

Cristiano Ronaldo 35 yaşında olmasına rağmen hala üst düzey performans sergileyebiliyor. Bunu diyet listesine borçlu. Belçikalı futbolcu Daouda Peeters "Brokoli, tavuk, pirinç ve 1 litre su. Asla gazlı içecek içmez. Yaptığı karın egzersizleri sonrası uzun uzun aynaya bakar" dedi.

Gençler için bir başlangıç

Finlandiya Milli Takımı'nın 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Tim Sparv ülkenin geleceği için umutlu konuştu. Sporv, "EURO 2020'de Finlandiya'yı çok iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. İleri gitme şansımız vardı, elendiğimiz için tabii ki üzgünüz. Umarım gençler için ek motivasyon olur, bu sadece bir başlangıç" dedi.

ALKOL ŞİŞELERİ KONULMAYACAK

Fransa'nın Müslüman oyuncusu Paul Pogba, basın toplantısında turnuvanın sponsorlarından alkollü bir içeceği kenara kaldırmıştı. UEFA bu görüntü üzerine yeni bir karar aldı. Bundan sonra Müslüman futbolcuların basın toplantılarında bu şişeler masaya konulmayacak.