İtalya - Avusturya maçı CANLI

EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Son 16 turunda İtalya ile Avusturya karşı karşıya geliyor.
İTALYA - AVUSTURYA MAÇI 11'LERİ
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Berardi, Insigne, Immobile.
Avusturya: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba, Schlager, Grillitsch, Laimer, Sabitzer, Baumgartner, Arnautovic.
İTALYA - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İtalya - Avusturya maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Wembley Stadı'nda oynanan müsabakayı Anthony Taylor yönetiyor.