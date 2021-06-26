Haberler Euro 2020 İtalya - Avusturya maçı CANLI

İtalya - Avusturya maçı CANLI

EURO 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Son 16 turunda İtalya ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. İki ekip de bu mücadeleyi kazanarak çeyrek finale çıkmak istiyor. İtalya - Avusturya maçının canlı anlatımı haberimizde... | EURO 2020 haberleri

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 21:58
İtalya - Avusturya maçı CANLI

EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Son 16 turunda İtalya ile Avusturya karşı karşıya geliyor.

İTALYA - AVUSTURYA MAÇI 11'LERİ

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Berardi, Insigne, Immobile.

Avusturya: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba, Schlager, Grillitsch, Laimer, Sabitzer, Baumgartner, Arnautovic.

İTALYA - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - Avusturya maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Wembley Stadı'nda oynanan müsabakayı Anthony Taylor yönetiyor.

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