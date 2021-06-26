Haberler Euro 2020 İtalya - Avusturya: 2-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

İtalya - Avusturya: 2-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Son 16 turunda İtalya ile Avusturya Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk 90 dakikası 0-0 biten zorlu mücadeleyi İtalya, uzatma dakikalarında karşılıklı atılan goller sonucunda 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. | EURO 2020 haberleri

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 21:58 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 00:39
İtalya - Avusturya: 2-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor... Son 16 turunda İtalya ile Avusturya kozlarını paylaştı.

Wembley Stadı'nda oynanan zorlu mücadelenin ilk 90 dakikası 0-0 berabere biterken İtalya, maçın uzatma dakikalarında karşılıklı atılan goller sonucunda karşılaşmayı 2-1 kazandı ve çeyrek finale çıktı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 95. dakikada Federico Chiesa ve 105. dakikada Matteo Pessina kaydetti.

Avusturya'nın golünü ise 114. dakikada Sasa Kalajdzic attı.

İtalya, çeyrek finalde Belçika - Portekiz maçının kazananıyla eşleşecek.

SON DAKİKA