İtalya - Avusturya: 2-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2020'de son 16 turu heyecanı yaşanıyor... Son 16 turunda İtalya ile Avusturya kozlarını paylaştı.
Wembley Stadı'nda oynanan zorlu mücadelenin ilk 90 dakikası 0-0 berabere biterken İtalya, maçın uzatma dakikalarında karşılıklı atılan goller sonucunda karşılaşmayı 2-1 kazandı ve çeyrek finale çıktı.
İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 95. dakikada Federico Chiesa ve 105. dakikada Matteo Pessina kaydetti.
Avusturya'nın golünü ise 114. dakikada Sasa Kalajdzic attı.
İtalya, çeyrek finalde Belçika - Portekiz maçının kazananıyla eşleşecek.