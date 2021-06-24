Son efsane Luka Modric

İskoçya'yı yendikleri maçta müthiş bir gole imza atan Luka Modric, Hırvatistan tarihine geçti. Kariyerinde 4. kez Avrupa Şampiyonası'na çıkan yıldız futbolcu, Hırvatistan'ın bu turnuvada en genç ve en yaşlı gol atan ismi oldu. 22 yaşındaki ilk kez oynadığı EURO 2008'de rakip ağları sarsıp Hırvatistan'ın en genç golcüsü unvanını alan Modric, 35 yaşında İskoçya fileleri havalandırarak ülkesinin en yaşlı golcüsü de olmayı başardı.

Hırvatistan'ın vazgeçilmezi olan Modric, gruplarda oynanan 3 maçta da 90'ar dakika sahada kalırken, birer gol ve asistle takımının son 16'ya kalmasında önemli pay sahibi oldu.