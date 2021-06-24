Son dakika spor haberi: Robert Lewandowski'den itiraf! "Kabul etmesi zor" | EURO 2020

EURO 2020'de gruptaki son maçını İsveç ile oynayan Polonya, rakibine 3-2 yenilerek turnuvadan elendi. Polonya'nın golcü oyuncusu Robert Lewandowski, karşılaşmada 2 gol atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı. Bayern'in yıldızı elendikleri için çok üzgün olduğunu belirterek şunları söyledi:

Tabii ki bu çok kötü bir durum. Bu turnuvaya veda etmek bizim için büyük bir kayıp. Kabul etmesi zor. Savaşmadığımızı veya hırslı olmadığımızı söyleyemeyiz ama bir şeyleri eksik yaptık. Takım arkadaşlarımı yine de tebrik ederim, bunu denediler ve yenildiler. Yeterli olmadı.