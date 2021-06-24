Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Portekiz-Fransa maçı sonrası Fransızlarda sarı kart alarmı verildi | EURO 2020

Son dakika spor haberi: Portekiz-Fransa maçı sonrası Fransızlarda sarı kart alarmı verildi | EURO 2020

Son dakika spor haberleri... EURO 2020'de grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu. Buna göre turnuvanın 'ölüm grubu' olarak nitelendirilen F Grubu'nda lider Fransa olurken Almanya ve Portekiz de tur atlayan diğer takımlardı. Son maçını Portekiz'le oynayan ve 2-2 berabere kalan Fransa'yı endişelendiren bir tablo ortaya çıktı. İşte detaylar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 07:41
Son dakika spor haberi: Portekiz-Fransa maçı sonrası Fransızlarda sarı kart alarmı verildi | EURO 2020

EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla sürerken turnuvada grup aşaması tamamlandı ve son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Almanya, Fransa, Macaristan ve Portekiz'den oluşan F Grubu'nu lider bitiren Fransa, son 16'da A Milli Takım'ın grubundan en iyi üçüncüler arasında çıkan İsviçre ile eşleşti. Ancak bu eşleşme öncesi Fransızlarda alarm verildi.

Macaristan'la oynana maçta sarı kart gören Benjamin Pavard ile Portekiz'le dün oynanan karşılaşmada sarı kart gören Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Presnel Kimpembe ve Lucas Hernandez ceza sınırına geldi. Bu 5 isim, İsviçre karşısında kart görmesi durumunda çeyrek finale yükseldikleri takdirde o maçta forma giyemeyecekler.

Bilindiği gibi turnuvada çeyrek final aşamasından sonra sarı kartlar sıfırlanıyor.

SON DAKİKA