Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 A Grubu'nda oynadığı üç maçı da kaybetti. Ay Yıldızlılar, İtalya'ya 3-0 yenilerek başladığı turnuvada Galler'e 2-0 ve İsviçre'ye ise 3-1 mağlup oldu. Bu maçlarda kötü performans sergileyen A Milli Takım, büyük umutlarla gittiği Euro 2020'den eli boş döndü.
Grup maçlarındaki tek teselli ise Uğurcan Çakır'ın istatistiği oldu. İsmi transferde geçen Trabzonsporlu oyuncu, kalesinde 8 gol görmesine karşın yaptığı kurtarışlarla EURO 2020 gruplarında en fazla kurtarış yapan file bekçisi oldu.
İşte kaleciler ve yaptıkları kurtarış sayıları:
Unai Simon 1