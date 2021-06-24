Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 A Grubu'nda oynadığı üç maçı da kaybetti. Ay Yıldızlılar, İtalya'ya 3-0 yenilerek başladığı turnuvada Galler'e 2-0 ve İsviçre'ye ise 3-1 mağlup oldu. Bu maçlarda kötü performans sergileyen A Milli Takım, büyük umutlarla gittiği Euro 2020'den eli boş döndü.