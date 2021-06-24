Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 grup maçlarının üçünü de kaybederken; tek teselli, kaleci Uğurcan Çakır'ın istatistiği oldu. 3 maçta kalesinde 8 gol görmesine rağmen Uğurcan Çakır büyük bir alkışı hak etti. Trabzonspor'un milli kalecisi Grup aşamasında yaptığı 18 kurtarış ile zirvede yer aldı. İşte kalecilerin yaptığı kurtarış sayısı...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 19:21
Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 A Grubu'nda oynadığı üç maçı da kaybetti. Ay Yıldızlılar, İtalya'ya 3-0 yenilerek başladığı turnuvada Galler'e 2-0 ve İsviçre'ye ise 3-1 mağlup oldu. Bu maçlarda kötü performans sergileyen A Milli Takım, büyük umutlarla gittiği Euro 2020'den eli boş döndü.

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

Grup maçlarındaki tek teselli ise Uğurcan Çakır'ın istatistiği oldu. İsmi transferde geçen Trabzonsporlu oyuncu, kalesinde 8 gol görmesine karşın yaptığı kurtarışlarla EURO 2020 gruplarında en fazla kurtarış yapan file bekçisi oldu.

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

İşte kaleciler ve yaptıkları kurtarış sayıları:

Unai Simon 1

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

Shunin 1

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

Donnarumma 2

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

Schmeichel 3

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

Neuer 3

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

Pickford 4

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

Bachmann 4

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

Stekelenburg 5

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

Livakovic 5

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

Lloris 6

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

Sommer 6

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

Szczesny 6

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

Courtois 7

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

Safonov 7

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

Vaclik 9

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

Olsen 10

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

Marshall 10

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

Bushchan 11

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

Gulacsi 11

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

Rui Patricio 11

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

Dubravka 11

Son dakika spor haberi: EURO 2020'ye Uğurcan Çakır damgası! Rakiplerine fark attı

Ward 14

SON DAKİKA