Rakipsizler

Milli Takım'ın 3'te 0 ile veda ettiği Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları dün tamamlanırken, 3 takım öne çıkmayı başardı. Son 16 maçlarıyla devam edecek olan EURO 2020'nin grup aşamalarında öne çıkan takımlar İtalya, Belçika ve Hollanda'ydı. Namağlup olarak gruptan çıkmayı başaran 3 takım da rakiplerini gole boğarken, Çizme kalesinde gol dahi görmedi. Turnuvanın gol yemeyen tek takımı olan İtalyanlar, A Grubu'ndaki 3 karşılaşmada rakip ağları da toplam 7 kez havalandırdı.

Sırasıyla Türkiye, İsviçre ve Galler'i mağlup eden Çizme'den sonra B Grubu'nda Belçika Rusya, Danimarka ve Finlandiya filelerini 7 kez sarstı, kalesinde ise tek gol gördü. C Grubu lideri Hollanda ise Ukrayna, Avusturya ve Kuzey Makedonya'ya karşı 8 gol attı, kalesinde 2 gole izin verdi. İtalya'da ikişer golle oynayan Immobile ile Lucatelli öne çıkarken, Hollanda'da Depay, Wijnaldum, Dumfries ikişer, Belçika'da da 3 golle Romelu Lukaku, takımının en skorer ismi olmayı başardı