Haberler Euro 2020 Rakipsizler

Rakipsizler

Türkiye’nin ‘0’ çektiği EURO 2020’ye İtalya, Belçika ve Hollanda süper bir başlangıç yaptı. Üç takım rakiplerini gole boğarken, Gök Mavililer kalesine adeta duvar çekti.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Rakipsizler

Milli Takım'ın 3'te 0 ile veda ettiği Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları dün tamamlanırken, 3 takım öne çıkmayı başardı. Son 16 maçlarıyla devam edecek olan EURO 2020'nin grup aşamalarında öne çıkan takımlar İtalya, Belçika ve Hollanda'ydı. Namağlup olarak gruptan çıkmayı başaran 3 takım da rakiplerini gole boğarken, Çizme kalesinde gol dahi görmedi. Turnuvanın gol yemeyen tek takımı olan İtalyanlar, A Grubu'ndaki 3 karşılaşmada rakip ağları da toplam 7 kez havalandırdı.

Sırasıyla Türkiye, İsviçre ve Galler'i mağlup eden Çizme'den sonra B Grubu'nda Belçika Rusya, Danimarka ve Finlandiya filelerini 7 kez sarstı, kalesinde ise tek gol gördü. C Grubu lideri Hollanda ise Ukrayna, Avusturya ve Kuzey Makedonya'ya karşı 8 gol attı, kalesinde 2 gole izin verdi. İtalya'da ikişer golle oynayan Immobile ile Lucatelli öne çıkarken, Hollanda'da Depay, Wijnaldum, Dumfries ikişer, Belçika'da da 3 golle Romelu Lukaku, takımının en skorer ismi olmayı başardı

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