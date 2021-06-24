Panzer’e uyarı

Ölüm grubu olarak nitelendirilen F Grubu, unvanına yakışan bir gece yaşattı bizlere... 4 Dünya ve 3 Avrupa Şampiyonluğu bulunan Almanya, Macaristan karşısında ölüp ölüp dirilirken, diğer tarafta son Avrupa Şampiyonu Portekiz, Fransa karşısında soğuk terler döktü. İki kez Almanya karşısında öne geçen ve tur kapısını aralayan Macaristan, 2 puanla turnuvaya veda ederken Panzerleri adeta uyardı. EURO 2020'nin ev sahiplerinden Almanya, Münih şehrindeki Allianz Arena'da Macaristan ile karşı karşıya geldi. Adam Szalai'nin golüne Kai Havertz ile karşılık veren Almanya 2 dakika sonra Andras Schaefer'in kafa vuruşuyla bir kez daha şoke oldu: 1-2. 84'te Leon Goretzka Almanya'yı ipten alan golü kaydetti: 2-2.