İsveç lider bitirdi

E Grubu'nda İsveç, gol düellosuna girdiği Polonya'yı 3-2'lik skorla geçerek puanını 7'ye yükselti ve lider olarak son 16 turuna kaldı. Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki St. Petersburg Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Forsberg ile öne geçen İsveç, yine Forsberg ile 59'da farkı 2'ye çıkardı. Ardından Lewandowski şov başladı ve Polonya eşitliği yakaladı: 2-2. Ancak 90+3'te Claesson sahneye çıktı ve karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-2. İsveç; A/B/C ve D gruplarında üçüncü olacak takımla son 16 turunda (29 Haziran Salı günü saat 22.00'de) karşılaşacak.