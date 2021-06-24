Haberler Euro 2020 İngiltere’de kral Raheem

İngiltere’de kral Raheem

İngilizler’i son 16’ya çıkaran iki golü de atan yıldız futbolcu, Ada’da kahraman ilan edildi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 06:50
İngiltere’de kral Raheem
Turnuvada attığı iki golle D Grubu'ndan lider çıkan İngiltere'de en çok konuşulan isim Raheem Sterling... İngiltere'nin Hırvatistan ve Çekya'yı 1-0'la geçtiği maçlarda golleri atan yıldız futbolcu, ülkesinde kahraman ilan edildi. 7 puanla son 16'ya adını yazdıran İngiltere'nin başarısına iki golü de atarak katkı sağlayan 26 yaşındaki futbolcu, Ada basınına şu açıklamaları yaptı: "Tüm maçlara aynı konsantrasyonla çıkıyoruz. Son 16'da da elimizden gelenin en iyisini yapıp, adım adım finale gitmeyi hedefliyoruz. Bunu başaracak güce ve potansiyale sahibiz. Kupayı kaldırmayı çok istiyoruz."
SON DAKİKA