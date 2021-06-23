Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo bir ilke daha imza attı! EURO 2020'de Portekiz formasıyla attığı gol sonrası...

EURO 2020'de Portekiz'in en büyük silahı şüphesiz süper yıldız Cristiano Ronaldo... Juventus'un golcü oyuncusu EURO 2020'de de gollerine devam ederken, bu turnuva ile birlikte 5 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu unvanının sahibi olurken, aynı zamanda turnuva tarihinin de en golcü oyuncusu olmuştu.

Öte yandan Ronaldo Macaristan karşısında 3 gol atarak Fransız efsanesi Michel Platini'yi geride bırakarak "şampiyona tarihinin en golcü futbolcusu" unvanını tek başına ele geçirmişti.

E Grubu son maçında oynanan Fransa mücadelesini de boş geçmeyen Cristiano Ronaldo, kaydettiği bu gol sonrası ünvanlarına bir yenisini daha ekleyerek Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası tarihinde attığı 20 golle en çok gol kaydeden Avrupalı oyuncu olmayı başardı.