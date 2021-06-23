Slovakya İspanya maçında büyük hata! Martin Dubravka topu kendi ağlarına tokatladı

EURO 2020'de 3. maçların heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

E Grubu 3. maçında İspanya ile Slovakya karşı karşıya geldi.

Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve Hollanda Futbol Federasyonu'nunda Björn Kuipers'in yönettiği karşılaşmada ilginç bir gol atıldı.

12. dakikada Morata'nın penaltısını kurtaran Slovakya kalecisi Martin Dubravka talihsiz bir anda topu kendi ağlarına gönderdi.

KENDİ KALESİNE TOKATLADI

30. dakikada direkten havalanan topu Martin Dubravka kornere göndermek isterken kendi ağlarına gönderdi.

Slovakyalı futbolcular bu pozisyonun ardından kendi kalesine gol atan Martin Dubravka'yı teselli etti.

BU TURNUVADA 3. İSİM OLDU

Martin Dubravka, Euro 2020'de kendi kalesine gol atan üçüncü kaleci olurken (Wojciech Szczesny ve Lukas Hradecky ile birlikte); Avrupa Şampiyonası tarihinde bu turnuvaya kadar hiçbir kaleci kendi filelerini havalandırmamıştı.

İŞTE O POZİSYON: