Haberler Euro 2020 Portekiz - Fransa | CANLI

Portekiz - Fransa | CANLI

EURO 2020 F Grubu'nda oynanacak 3. maçların ardından Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup aşaması sona erecek. F Grubun'da Portekiz ile Fransa kozlarını paylaşacak. Puskas Arena'da oynanacak zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Mateu Lahoz yönetiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 21:56
Portekiz - Fransa | CANLI

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.

F Grubu maçında Portekiz ile Fransa kozlarını paylaşıyor.

Puskas Arena'da oynanacak zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Mateu Lahoz yönetiyor.


PORTEKİZ - FRANSA MAÇI 11'LERİ

Portekiz: Patricio, Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro, Moutinho, Danilo, Sanches, Bernardo Silva, Jota, Ronaldo

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Kimpembe, Hernandez, Pogba, Kante, Tolisso, Griezmann, Mbappe, Benzema

PORTEKİZ - FRANSA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Portekiz - Fransa maçı 23 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'den itibaren TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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