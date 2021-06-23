Portekiz - Fransa | CANLI

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.
F Grubu maçında Portekiz ile Fransa kozlarını paylaşıyor.
Puskas Arena'da oynanacak zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Mateu Lahoz yönetiyor.
PORTEKİZ - FRANSA MAÇI 11'LERİ
Portekiz: Patricio, Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro, Moutinho, Danilo, Sanches, Bernardo Silva, Jota, Ronaldo
Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Kimpembe, Hernandez, Pogba, Kante, Tolisso, Griezmann, Mbappe, Benzema
PORTEKİZ - FRANSA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Portekiz - Fransa maçı 23 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'den itibaren TRT 1'de canlı yayınlanıyor.