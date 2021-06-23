Panzer'in dönüşü

EN DEĞERLİ 3'ÜNCÜ TAKIM
936 milyon euro değeri bulunan Almanya, turnuvanın en pahalı 3'üncü kadrosuna sahip. İngiltere ve Fransa ilk ikide yer alıyor. 1954, 1974, 1990 ve 2014'te Dünya Kupası'nı kazanan Almanlar; 1972, 1980 ve 1996'da ise Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa uzandı. Grupta bugün Macaristan'la karşılaşacak ve 2014'ten bu yana başarıya aç olan Almanya, Löw'ün son turnuvasında şampiyonluğa uzanmak istiyor.
GOSENS FIRTINASI
Almanya adına turnuvanın en dikkat çeken ismi Robin Gosens oldu. Atalanta forması giyen 26 yaşındaki sol bek, Portekiz karşısında adeta şov yaptı. 1 golü iptal edilen Gosens, mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamlayarak damga vurdu.
Almanya, FIFA Dünya sıralamasında 12. sıraya kadar düşmüş durumda. Panzer en son 2014 Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
EN DEĞERLİ KIMMICH
Bayern Münih'in yıldızı Joshua Kimmich, Almanya'nın en değerli oyuncusu olarak gözüküyor. 90 milyon euro piyasa değeri olan 26 yaşındaki oyuncuyu, Goretzka, Gnabry ve Havertz gibi isimler takip ediyor. Almanya Milli Takımı'nda 3 golü bulunan Kimmich, Portekiz karşısında 2 asist yaparak takımın en önemli hücum ayaklarından biri olduğunu kanıtladı.
LÖW'ÜN SON TURNUVASI
2006'dan bu yana Almanya'nın teknik direktörlüğünü yapan Joachim Löw, turnuva sonunda yerini Hansa Flick'e bırakacak. 61 yaşındaki hoca, 2014'te 24 yıl sonra Dünya Kupası'nı Almanya'ya getirmişti.