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Panzer'in dönüşü

Ölüm Grubu’nda Fransa’ya kaybeden Almanya, Portekiz’i rahat geçti. Son maçında ile karşılaşacak Löw’ün öğrencileri, kazanarak 2018’deki hayal kırıklığını gidermeyi planlıyor.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Panzer'in dönüşü
'nda 3 kez mutlu sona ulaşan Almanlar, 'ye iddialı geldi. 'nda gruptan çıkamayarak şok yaşayan Panzer, bu kez de zorlu gruba düştü. Ölüm Grubu olarak F Grubu'nda Portekiz, Fransa ve ile eşleştiler. İlk maçta son Dünya şampiyonu Fransızlara 1-0 mağlup olan Löw'ün öğrencileri, ikinci maçında harika bir futbolla Portekiz'i 4-2 devirdi. Böylece turnuvanın favorilerinden olduğunu hatırlattı.

EN DEĞERLİ 3'ÜNCÜ TAKIM

936 milyon euro değeri bulunan Almanya, turnuvanın en pahalı 3'üncü kadrosuna sahip. ve Fransa ilk ikide yer alıyor. 1954, 1974, 1990 ve 2014'te 'nı kazanan Almanlar; 1972, 1980 ve 1996'da ise Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa uzandı. Grupta bugün Macaristan'la karşılaşacak ve 2014'ten bu yana başarıya aç olan Almanya, Löw'ün son turnuvasında şampiyonluğa uzanmak istiyor.

GOSENS FIRTINASI

Almanya adına turnuvanın en dikkat çeken ismi oldu. forması giyen 26 yaşındaki sol bek, Portekiz karşısında adeta şov yaptı. 1 golü iptal edilen Gosens, mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamlayarak damga vurdu.

Almanya, 12. sıraya kadar düşmüş durumda. Panzer en son 'nı kazanmıştı.

EN DEĞERLİ KIMMICH

'in yıldızı , Almanya'nın en değerli oyuncusu olarak gözüküyor. 90 milyon euro piyasa değeri olan 26 yaşındaki oyuncuyu, Goretzka, Gnabry ve Havertz gibi isimler takip ediyor. 'nda 3 golü bulunan Kimmich, Portekiz karşısında 2 asist yaparak takımın en önemli hücum ayaklarından biri olduğunu kanıtladı.

LÖW'ÜN SON TURNUVASI

2006'dan bu yana Almanya'nın teknik direktörlüğünü yapan , turnuva sonunda yerini 'e bırakacak. 61 yaşındaki hoca, 2014'te 24 yıl sonra Dünya Kupası'nı Almanya'ya getirmişti.

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