Almanya - Macaristan maçı CANLI | EURO 2020

EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) heyecan devam ediyor. F Grubu maçında Almanya ile Macaristan, Puşkaş Arena'da kozlarını paylaşıyor. Son maçlara 3 puanla giren Almanlar, rakibini mağlup edip grubu lider tamamlamak istiyor. 1 puanlı Macaristan ise güçlü rakibini devirerek son 16 biletini kapmayı hedefliyor.





ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI 11'LERİ

Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rudiger, Kimmich, İlkay, Kroos, Gosens, Havertz, Sane, Gnabry

Macaristan: Gulacsi, Szalai, Fiola, Orban, Nego, Botka, Nagy, Schafer, Kleinheisler, Sallai, Szalai

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya - Macaristan maçı saat 22:00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.