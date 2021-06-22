Haberler Euro 2020 Teknoloji harikası

Teknoloji harikası

Stadı, ’ın simgelerinden biri. Açılır kapanır çatısıyla ’ın evi. Ünlü yıldızlar da burada stat konserleri veriyor.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Teknoloji harikası

'nin ev sahiplerinden Hollanda maçlarını efsane 'un adının verildiği statta oynuyor. Portakallar burada mazisindeki güzel günleri anıp, geleceğe umutla bakarken Johan Cruyff Stadı da tüm görkemiyle şehrinin en önemli simgeleri arasında yer alıyor. Açılır kapanır çatısı sayesinde kolay iklimlendirme yapılabiliyor. Temeli 1994 yılında atıldı, 96'da tamamlandı ve futbolseverlerin hizmetine açıldı.

son teknolojiyle donatılmış durumda. 96 milyon euro'ya mal oldu. Stadın açılır kapanır çatısı sayesinde fırtına, yağmur, kar, çamurdan etkilenmiyor. Ancak üzeri kapandığında güneş ışığı alamadığı için çimleri zarar görüyor. En önemli özelliği güvenlikle ilgili. Stat sadece 8 dakika içinde tamamen boşalabiliyor. İçinde lüks restoranlar, kafeler bulunuyor. 'nın 5 yıldız verdiği statlardan biridir.

ÜNLÜLER KONSER VERDİ
Johan Cruyff Stadı'nda dünyaca ünlü yıldızlar konser verdi. , , , , , gibi birçok ünlü yıldız ve grup bu statta hayranlarıyla buluştular.
Küçük bir balıkçı köyüydü

Amsterdam 12. yüzyılda balıkçı köyü olarak kuruldu. Sonrasında sürekli gelişti. Günümüzde 'nın en önemli eğlence merkezlerinden biri olarak tanınıyor. Su kanallar üzerindeki evler hareket ettiği için "Dans eden evler" olarak bilinirler. Avrupa'nın en çok turist çeken şehirlerinden olan müzeleriyle de dikkat çekiyor.
'ın maçlarına ev sahipliği yapıyor.
takımlarından de bu stadı kullanıyor.
Avrupa'nın en önemli konferans merkezlerinden biri.

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