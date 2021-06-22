Teknoloji harikası

EURO 2020'nin ev sahiplerinden Hollanda maçlarını efsane Johan Cruyff'un adının verildiği statta oynuyor. Portakallar burada mazisindeki güzel günleri anıp, geleceğe umutla bakarken Johan Cruyff Stadı da tüm görkemiyle Amsterdam şehrinin en önemli simgeleri arasında yer alıyor. Açılır kapanır çatısı sayesinde kolay iklimlendirme yapılabiliyor. Temeli 1994 yılında atıldı, 96'da tamamlandı ve futbolseverlerin hizmetine açıldı.

Johan Cruyff Arena son teknolojiyle donatılmış durumda. 96 milyon euro'ya mal oldu. Stadın açılır kapanır çatısı sayesinde fırtına, yağmur, kar, çamurdan etkilenmiyor. Ancak üzeri kapandığında güneş ışığı alamadığı için çimleri zarar görüyor. En önemli özelliği güvenlikle ilgili. Stat sadece 8 dakika içinde tamamen boşalabiliyor. İçinde lüks restoranlar, kafeler bulunuyor. UEFA'nın 5 yıldız verdiği statlardan biridir.

ÜNLÜLER KONSER VERDİ

Johan Cruyff Stadı'nda dünyaca ünlü yıldızlar konser verdi. Michael Jackson, Tina Turner, David Bowie, Eminem, U2, The Rolling Stones gibi birçok ünlü yıldız ve grup bu statta hayranlarıyla buluştular.

Küçük bir balıkçı köyüydü



Amsterdam 12. yüzyılda balıkçı köyü olarak kuruldu. Sonrasında sürekli gelişti. Günümüzde Avrupa'nın en önemli eğlence merkezlerinden biri olarak tanınıyor. Su kanallar üzerindeki evler hareket ettiği için "Dans eden evler" olarak bilinirler. Avrupa'nın en çok turist çeken şehirlerinden olan müzeleriyle de dikkat çekiyor.

Ajax'ın maçlarına ev sahipliği yapıyor.

ANFL takımlarından Amsterdam Admiral de bu stadı kullanıyor.

Avrupa'nın en önemli konferans merkezlerinden biri.