Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Fransa Milli Takımı'nda Dembele ameliyat edilecek!

Son dakika spor haberi: 'nda ameliyat edilecek!

Son dakika spor haberi... Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 'nın 'a karşı oynadığı maçta sakatlanan 24 yaşındaki Fransız forvet 'nin ameliyat edileceği bildirildi. İşte detaylar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 22:51
Son dakika spor haberi: Fransa Milli Takımı'nda Dembele ameliyat edilecek!

Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, sağ dizinde yırtık tespit edilen 'nin operasyona alınacağını duyurdu.

basını da kampını terk eden ve 'da doktor kontrolünden geçem Dembele'nin ameliyatının ardından 4 ay kadar sahalardan uzak kalmasının beklendiğini iddia etti.

Barcelona'da 4 sezondur forma giyen Dembele, çok sık sakatlık sorunu yaşarken, üçüncü kez ameliyat geçirecek.

ile arasında 19 Haziran'da oynanan ve 1-1 sona eren karşılamanın 57. dakikasında oyuna giren Dembele, 87. dakikada sakatlanıp sahadan çıkmıştı.

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