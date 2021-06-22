Kariyerini Paris Saint Germain'de sürdüren Mbappe, 160 milyon euro'luk piyasa değeriyle turnuvanın en pahalı oyuncusu. 43 kez milli olan 22 yaşındaki yıldız, Fransa'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda en önemli kozu. Horozlar'da 17 kez ağları havalandıran Mbappe, 2018'deki Dünya Kupası şampiyonluğunun yanına Euro 2020'yi de eklemek istiyor.

9 YILDIR DESCHAMPS

Fransa Milli Takımı'nın başında 2012'den bu yana Didier Deschamps var. Milli takımın başında 115 maça çıkan 52 yaşındaki hoca, 76 galibiyet, 21 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. 2.17 puan ortalaması tutturdu.