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Mbappe 160 milyon

Kariyerini 'de sürdüren Mbappe, 160 milyon euro'luk piyasa değeriyle turnuvanın en pahalı oyuncusu.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Mbappe 160 milyon

Kariyerini 'de sürdüren Mbappe, 160 milyon euro'luk piyasa değeriyle turnuvanın en pahalı oyuncusu. 43 kez milli olan 22 yaşındaki yıldız, Fransa'nın 'nda en önemli kozu. 'da 17 kez ağları havalandıran Mbappe, 2018'deki Dünya Kupası şampiyonluğunun yanına 'yi de eklemek istiyor.

9 YILDIR DESCHAMPS

'nın başında 2012'den bu yana var. Milli takımın başında 115 maça çıkan 52 yaşındaki hoca, 76 galibiyet, 21 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. 2.17 puan ortalaması tutturdu.

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