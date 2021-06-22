İsimler farklı senaryo aynı!

Son dakika golü ile gittiğimiz EURO 2016'da hayal kırıklığı yaşayan A Milli Takım için 2020'de de senaryo değişmedi. Teknik heyet ve kadronun büyük bölümü değişti ama film yine kötü sonla bitti. 2016'da Fatih Terim'in yönetimindeki ay-yıldızlı ekibimiz, 3 puanla turnuvaya veda etmiş, prim ve kavgalar daha çok konuşulmuştu. Büyük hedeflerle gittiğimiz 2020 Avrupa Şampiyonası'nda bu kez 3'te 0 çeken ay-yıldızlı ekibimiz, yine hüsran yaşattı, oynanan futbolla da resmen sınıfta kaldı!

KAZAN KALDIRDILAR!

Grubu son sırada tamamlayan Şenol Güneş'in öğrencileri, 8 gol yerken rakip fileleri yalnızca 1 kez havalandırdı. Kötü futbol nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan ay-yıldızlı ekibimizde son olarak çıkan kavga iddiaları büyük yankı uyandırdı. Kadroda şans bulamayan isimlerin Galler maçı sonrası kazan kaldırdığı ve huzursuzluğun tavan yaptığı ileri sürüldü. İsviçre karşılaşması öncesi de Halil Dervişoğlu ile Enes Ünal'ın kavga ettiği, daha sonra Cengiz Ünder'in de tartışmaya dahil olduğu belirtildi.

TÜRK DUVARI YIKILDI!

EURO 2020'de hayal kırıklığı yaşayan A Milli Takımımız, elemelerdeki başarısının çok gerisinde kaldı. Özellikle savunmada çok aksayan ay-yıldızlı ekibimiz, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika ile en az gol yiyen takım olurken, finallerde kalesini gole kapatamadı. Elemelerdeki 10 karşılaşmada fileleri yalnızca 3 kez havalanan Türkiye; İtalya, Galler ve İsviçre karşısında toplam 8 gol yedi. Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü ikilisiyle elemelerde öne çıkan A Milli Takım, Galler karşılaşması dışında iki maça da bu isimlerle savunmanın göbeğinde başladı. EURO 1996'da ve 2008'deki grup karşılaşmalarında rakiplerinin toplam 5 golüne engel olamayan ay-yıldızlı ekibimiz, en çok ağlarının havalandığı turnuvayı yaşadı.

ŞOK İDDİA: BENİ NİYE ÇAĞIRDIN HOCAM!

İsviçre ile oynanan grubun son maçında 23 kişilik aday kadroda olmadığını öğrenen Abdülkadir Ömür'ün teknik heyete tepki gösterdiği iddia edildi. Yıldız futbolcunun kadrolar açıklandıktan sonra teknik direktör Şenol Güneş'e, "Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam" dediği ileri sürüldü. Bu sözlerin ardından diğer oyuncuların Abdülkadir'i Güneş'in yanından uzaklaştırdığı belirtildi.

8 FUTBOLCU HİÇ SÜRE ALMADI

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadro tercihleri ve futbol anlayışıyla nedeniyle ağır eleştiriler alırken, 8 oyuncu sahaya adım atamadı. Teknik heyet, 26 kişilik kadroda Mert Günok, Altay Bayındır, Ozan Kabak, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Abdülkadir Ömür ve Rıdvan Yılmaz'a hiç süre vermedi.