Horoz zor sever

Kulüp takımlarının başarısını milli takımla da perçinlemek isteyen Fransa, Euro 2020'de en zor gruba düştü. Turnuvanın doğal favorisi Almanya ve son şampiyon Portekiz'in yanı sıra yükselen ivmesiyle dikkat çeken Macaristan'la eşleşen Horozlar, 21 yıllık hasrete son vermek istiyor. Almanya galibiyetiyle Euro 2020'ye başlayan Fransa, Macaristan beraberliğiyle sürpriz yaptı. Portekiz'den alacakları 1 puan ise gruptan çıkmalarına yetecek

EN DEĞERLİ İKİNCİ TAKIM

1 milyar Euro değeriyle İngiltere'den sonra turnuvanın en değerli ikinci takımı olan Fransa, Avrupa kıtasının doğal favorilerinden. Horozlar, 1998 ve 2018 yıllarında olmak üzere 2 defa Dünya Kupası'nı, 1984 ve 2000 yıllarında olmak üzere 2 kez de Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmayı başardı. Fransızlar, son olarak teknik direktörleri Deschamps'ın 2000'de kazandığı kupanın sevincini tekrar yaşamak için son derece iddialı.

BENZEMA GÜÇ KATTI

5.5 yıl sonra milli takıma dönen Real Madrid'in 33 yaşındaki golcüsü Benzema, santrfor pozisyonunda eksik kalan Fransa'nın önemli bir boşluğunu doldurdu. Mbappe-Benzema- Griezmann üçlüsü, Deschamps'ın elini güçlendirdi.