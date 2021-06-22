Haberler Euro 2020 Horoz zor sever

Horoz zor sever

‘Ölüm grubu’ olarak nitelendirilen F Grubu’nda Almanya, son şampiyon ve ’la kapışan Fransızlar, hocaları Deschamps’ın 2000’de kaldırdığı kupayı yine müzeye taşımak istiyor

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Horoz zor sever

Kulüp takımlarının başarısını milli takımla da perçinlemek isteyen Fransa, Euro 2020'de en zor gruba düştü. Turnuvanın doğal favorisi Almanya ve son şampiyon 'in yanı sıra yükselen ivmesiyle dikkat çeken 'la eşleşen Horozlar, 21 yıllık hasrete son vermek istiyor. Almanya galibiyetiyle Euro 2020'ye başlayan Fransa, Macaristan beraberliğiyle sürpriz yaptı. Portekiz'den alacakları 1 puan ise gruptan çıkmalarına yetecek

EN DEĞERLİ İKİNCİ TAKIM

1 milyar Euro değeriyle İngiltere'den sonra turnuvanın en değerli ikinci takımı olan Fransa, kıtasının doğal favorilerinden. Horozlar, 1998 ve 2018 yıllarında olmak üzere 2 defa 'nı, 1984 ve 2000 yıllarında olmak üzere 2 kez de Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmayı başardı. Fransızlar, son olarak teknik direktörleri Deschamps'ın 2000'de kazandığı kupanın sevincini tekrar yaşamak için son derece iddialı.

BENZEMA GÜÇ KATTI

5.5 yıl sonra milli takıma dönen 'in 33 yaşındaki golcüsü , santrfor pozisyonunda eksik kalan Fransa'nın önemli bir boşluğunu doldurdu. -Benzema- üçlüsü, Deschamps'ın elini güçlendirdi.

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