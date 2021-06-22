Hırvatistan - İskoçya maçı CANLI | EURO 2020

EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. D Grubu'ndaki kritik maçta Hırvatistan ile İskoçya karşı karşıya geliyor. Mücadeleye İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampden Park ev sahipliği yapıyor.

D Grubu'nda son maçlara 1'er puanla giren iki takım, gruptan çıkmak için galip gelmek zorunda. Hırvatistan ile İskoçya arasındaki zorlu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...





HIRVATİSTAN-İSKOÇYA MAÇI 11'LERİ

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Vida, Gvardiol, Brozovic, Modric, Kovacic, Vlasic, Perisic, Petkovic

İskoçya: Marshall, O'Donnell, Hanley, Tierney, Armstrong, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson, Adams, Dykes

HIRVATİSTAN-İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hırvatistan ile İskoçya'yı karşı karşıya getiren zorlu mücadele saat 22.00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetiyor.