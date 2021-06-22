Haberler Euro 2020 Hırvatistan - İskoçya maçı CANLI | EURO 2020

Hırvatistan - İskoçya maçı CANLI | EURO 2020

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) D Grubu'nda Hırvatistan ile İskoçya kozlarını paylaşıyor. 1'er puanda bulunan iki takım da gruptan çıkma şanslarını sürdürmek için zorlu mücadeleyi kazanmak zorunda... Hırvatistan-İskoçya maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 21:53
Hırvatistan - İskoçya maçı CANLI | EURO 2020

EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. D Grubu'ndaki kritik maçta Hırvatistan ile İskoçya karşı karşıya geliyor. Mücadeleye İskoçya'nın kentindeki ev sahipliği yapıyor.

D Grubu'nda son maçlara 1'er puanla giren iki takım, gruptan çıkmak için galip gelmek zorunda. Hırvatistan ile İskoçya arasındaki zorlu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...


HIRVATİSTAN-İSKOÇYA MAÇI 11'LERİ

Hırvatistan: Livakovic, , Lovren, Vida, , Brozovic, Modric, Kovacic, Vlasic, Perisic, Petkovic

İskoçya: , O'Donnell, , , , , , , , , Dykes

HIRVATİSTAN-İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hırvatistan ile İskoçya'yı karşı karşıya getiren zorlu mücadele saat 22.00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Arjantinli hakem yönetiyor.

SON DAKİKA