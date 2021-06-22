Haberler Euro 2020 Güneş: İstifa etmeyeceğim

: İstifa etmeyeceğim

“Herkes hatalarından dersler çıkarmalı. Bırakıp kaçacak değiliz. Bunun altından kalkalacağız ve çok iyi olacağız”

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Güneş: İstifa etmeyeceğim

Teknik Direktörü , maçı sonrası yöneltilen istifa sorusuna sitemkar bir cevap vermişti. Önceki gün, "Şu anki düşüncem istifa edip etmemek değil. Bunun hesabı size değil yönetime ve kamuoyuna verilir" diyen , dün de bu konuda net sözler sarfetti. İşte öne çıkan ifadeler: "Bu işin sorumlusu ben olduğum için başarısızlığı üzerime alıyorum. Herkes hatalarından dersler çıkarmalı. Bu sorumluluğum karşılığı işi bırakıp kaçmak değildir, bunu yapacak değiliz. Bunun altından kalkacağız ve bu çocuklarla çok iyi işler yapacağız. Bazen başarısızlık daha büyük tecrübe katar."

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