Güneş: İstifa etmeyeceğim

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre maçı sonrası yöneltilen istifa sorusuna sitemkar bir cevap vermişti. Önceki gün, "Şu anki düşüncem istifa edip etmemek değil. Bunun hesabı size değil yönetime ve kamuoyuna verilir" diyen Güneş, dün de bu konuda net sözler sarfetti. İşte öne çıkan ifadeler: "Bu işin sorumlusu ben olduğum için başarısızlığı üzerime alıyorum. Herkes hatalarından dersler çıkarmalı. Bu sorumluluğum karşılığı işi bırakıp kaçmak değildir, bunu yapacak değiliz. Bunun altından kalkacağız ve bu çocuklarla çok iyi işler yapacağız. Bazen başarısızlık daha büyük tecrübe katar."