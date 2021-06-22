Haberler Euro 2020 Eriksen’i rahat bırakın

Eriksen’i rahat bırakın

'de bir anda yığılarak herkesi korkutan 'e 'den destek geldi. Aynı problemi geçmişte yaşayan Blind "Eriksen'i rahat bırakın. Bütün dünya kariyerimin bittiğini, bir daha futbol oynayamayacağımı düşünüyordu. Ancak öyle olmadı" diye konuştu.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Eriksen’i rahat bırakın
'de bir anda yığılarak herkesi korkutan 'e 'den destek geldi. Aynı problemi geçmişte yaşayan Blind "Eriksen'i rahat bırakın. Bütün dünya kariyerimin bittiğini, bir daha futbol oynayamayacağımı düşünüyordu. Ancak öyle olmadı" diye konuştu.
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