EURO 2020'de bir anda yığılarak herkesi korkutan Christian Eriksen'e Daley Blind'den destek geldi. Aynı problemi geçmişte yaşayan Blind "Eriksen'i rahat bırakın. Bütün dünya kariyerimin bittiğini, bir daha futbol oynayamayacağımı düşünüyordu. Ancak öyle olmadı" diye konuştu.
EURO 2020'de bir anda yığılarak herkesi korkutan Christian Eriksen'e Daley Blind'den destek geldi. Aynı problemi geçmişte yaşayan Blind "Eriksen'i rahat bırakın. Bütün dünya kariyerimin bittiğini, bir daha futbol oynayamayacağımı düşünüyordu. Ancak öyle olmadı" diye konuştu.