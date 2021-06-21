Haberler Euro 2020 Ukrayna Avusturya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... | EURO 2020

Ukrayna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... | EURO 2020

Son dakika spor haberleri... EURO 2020'de heyecan sürüyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplardaki son karşılaşmalar oynanıyor. C Grubu'nda Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi iki takımın da 3 puanı mevcut... Peki, Ukrayna-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler hangileri? İşte detaylar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:59
Ukrayna Avusturya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... | EURO 2020

EURO 2020'de 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna ile kozlarını paylaşıyor. C grubundaki kritik karşılaşmada, iki takımın da 3 puanı bulunuyor. Grupta, 6 puanda bulunurken Kuzey Makedonya'nın puanı bulunmuyor. Ukrayna-Avusturya maçını FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Zorlu mücadele, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanacak.

UKRAYNA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ukrayna-Avusturya maçı TSİ19.00'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

UKRAYNA - AVUSTURYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ukrayna: Bushchan; Karavayev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Malinovskiy

Avusturya: Bachmann; Dragovic, Alaba, Hinteregger; Lainer, Laimer, Schlager, Sabitzer, Ulmer; Kalajdzic, Arnautovic

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