Ukrayna Avusturya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler... | EURO 2020

EURO 2020'de 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. C grubundaki kritik karşılaşmada, iki takımın da 3 puanı bulunuyor. Grupta, Hollanda 6 puanda bulunurken Kuzey Makedonya'nın puanı bulunmuyor. Ukrayna-Avusturya maçını FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Zorlu mücadele, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanacak.
UKRAYNA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ukrayna-Avusturya maçı TSİ19.00'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
UKRAYNA - AVUSTURYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Ukrayna: Bushchan; Karavayev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Malinovskiy
Avusturya: Bachmann; Dragovic, Alaba, Hinteregger; Lainer, Laimer, Schlager, Sabitzer, Ulmer; Kalajdzic, Arnautovic