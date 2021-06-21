Haberler Euro 2020 Ukrayna - Avusturya | CANLI

Ukrayna - Avusturya | CANLI

EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) 3. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. C grubundaki kritik karşılaşmada Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya geliyor. 'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanan karşılaşmayı yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 19:56
Ukrayna - Avusturya | CANLI

EURO 2020'de 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna ile Avusturya kozlarını paylaşıyor.

C grubundaki kritik karşılaşmada, iki takımın da 3 puanı bulunuyor. Grupta, Hollanda 6 puanda bulunurken 'nın puanı bulunmuyor.

UKRAYNA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ukrayna-Avusturya maçı TSİ 19.00'da başlayan ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyorç

UKRAYNA - AVUSTURYA MAÇI 11'LERİ

Ukrayna: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk.

Avusturya: Bachmann; Dragovic, , Hinteregger; , Sabitzer, Schlager, Grillitsch, Laimer; Baumgartner, Arnautovic.

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