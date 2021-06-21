Ukrayna - Avusturya | CANLI

EURO 2020'de 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna ile Avusturya kozlarını paylaşıyor.
C grubundaki kritik karşılaşmada, iki takımın da 3 puanı bulunuyor. Grupta, Hollanda 6 puanda bulunurken Kuzey Makedonya'nın puanı bulunmuyor.
UKRAYNA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ukrayna-Avusturya maçı TSİ 19.00'da başlayan ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyorç
UKRAYNA - AVUSTURYA MAÇI 11'LERİ
Ukrayna: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk.
Avusturya: Bachmann; Dragovic, Alaba, Hinteregger; Lainer, Sabitzer, Schlager, Grillitsch, Laimer; Baumgartner, Arnautovic.