Son dakika spor haberi: Spor yazarları İsviçre-Türkiye maçını değerlendirdi | EURO 2020

Belki de bu turnuvanın en kötü takımıyız. Ve son iki maçımızı Azerbaycan'da oynuyoruz. Bakü'de. Biz 85 milyon bir ülke, onlar 10 milyon. Yani bu Milli Takım, Şenol Güneş'le beraber 95 milyonu perişan etti. Olacak şey değil! Dakika 65, elinde kalem kağıt Şenol Güneş kenarda bir şeyler yazıyor. Merak ettim ne yazıyor? Ama tahmin ettim; "Ben bir şey yapamadım, istifa ediyorum" diye... Çünkü böyle hayırlısı olur.
REHA KAPSAL - STRATEJİ
Milli Takım'ın İtalya ve Galler mağlubiyetinden sonra İsviçre maçında en iyi 3.'lük şansı azdı. Az olsa da prestij açısından galip gelmesi turnuvaya veda etse bile çok önemliydi. Yine ilk iki maçtaki gibi aynı şeyleri yapıp farklı oyuncuları oynatıp saha içinde farklı işleri beklemek doğru değildi. Avrupa Şampiyonası'ndaki 3 maçta da farklı futbol kültürleri olan ekiplerle oynadık ve farklı 11'lerle sahaya çıktık. Başarılı bir hikaye yazmaya gittiğimiz şampiyonada, fazlasıyla oyun eksiklerimiz, mücadelemiz, plansızlığımız görüldü.
Bu başarısızlığın iki ayağı vardır. Birincisi teknik adam, ikincisi de oyuncular. Bu turnuvada oyuncuların performansı, taktiksel eksiklikle açıklanamayacak kadar kötüydü. Bu kadar büyük organizasyonda saha dışından saha içine hiçbir şekilde enerjisi, aidiyet duygusu, konsantrasyonu, hırsı, isyanı, tutkusu geçmeyen; laf olsun diye turnuvaya gelmiş, -bir veya iki oyuncu hariç- aynı moddaki futbolcu topluluğundan başarı beklemek hayaldi.