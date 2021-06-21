Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: EURO 2020'nin şans bulamayanları! İşte hiç süre alamayan A Milli Takım futbolcuları

Son dakika spor haberi: 'nin şans bulamayanları! İşte hiç süre alamayan futbolcuları

Son dakika spor haberleri... 'de 'nda çıktığı 3 maçı da kaybederek turnuvaya puan alamadan veda eden , büyük hayal kırıklığı yarattı. Turnuvanın en genç takımlarından olan 'de alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör 'in kadro tercihleri eleştiri konusuydu. Bu turnuvada, kadrosunda yer alan 8 futbolcu hiç süre alamadı. İşte EURO 2020'de kadroda olup şans bulamayan o isimler...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:39
Son dakika spor haberi: EURO 2020'nin şans bulamayanları! İşte hiç süre alamayan A Milli Takım futbolcuları

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na () İtalya mağlubiyeti ile başlayan , sonraki iki maçında da Galler ve İsviçre'ye yenilerek turnuvaya tatsız bir şekilde veda etti.

Son dakika spor haberi: EURO 2020'nin şans bulamayanları! İşte hiç süre alamayan A Milli Takım futbolcuları

Genç jenerasyonu ve Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde oynayan oyuncularıyla dikkat çeken 'de yaşanan başarısızlık sonrası eleştiri oklarının hedefinde teknik direktör var. Tecrübeli teknik adamın kadro tercihleri eleştiri konusu oldu. Turnuvaya giden 26 kişilik kadrodan 8 isim maçlarda hiç süre alamadı. İşte o oyuncular...

Son dakika spor haberi: EURO 2020'nin şans bulamayanları! İşte hiç süre alamayan A Milli Takım futbolcuları

Mert Günok
Altay Bayındır
Ozan Kabak
Taylan Antalyalı
Kerem Aktürkoğlu
Enes Ünal
Abdülkadir Ömür
Rıdvan Yılmaz

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