Son dakika spor haberi: EURO 2020'nin şans bulamayanları! İşte hiç süre alamayan A Milli Takım futbolcuları

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) İtalya mağlubiyeti ile başlayan A Milli Futbol Takımı, sonraki iki maçında da Galler ve İsviçre'ye yenilerek turnuvaya tatsız bir şekilde veda etti.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) İtalya mağlubiyeti ile başlayan A Milli Futbol Takımı, sonraki iki maçında da Galler ve İsviçre'ye yenilerek turnuvaya tatsız bir şekilde veda etti.
Genç jenerasyonu ve Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde oynayan oyuncularıyla dikkat çeken Türkiye'de yaşanan başarısızlık sonrası eleştiri oklarının hedefinde teknik direktör Şenol Güneş var. Tecrübeli teknik adamın kadro tercihleri eleştiri konusu oldu. Turnuvaya giden 26 kişilik kadrodan 8 isim maçlarda hiç süre alamadı. İşte o oyuncular...
Mert Günok
Altay Bayındır
Ozan Kabak
Taylan Antalyalı
Kerem Aktürkoğlu
Enes Ünal
Abdülkadir Ömür
Rıdvan Yılmaz