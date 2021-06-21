Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın EURO 2020'ye vedası İngiliz ve Fransız basınında!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile birlikte yer alan A Milli Futbol Takımı, rakiplerine yenilerek turnuavaya puan alamadan veda etti. Bu durum İngiliz ve Fransız basınının da dikkatini çekti.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile birlikte yer alan A Milli Futbol Takımı, rakiplerine yenilerek turnuavaya puan alamadan veda etti. Bu durum İngiliz ve Fransız basınının da dikkatini çekti.
Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille'in Türk oyuncuları Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in Milli Takım kadrosunda yer alması nedeniyle Fransa basınının özel ilgi gösterdiği ay-yıldızlı ekip, gösterdiği başarısız performansla Fransızları da şaşırttı.
Le Figaro'da yer alan ve "Türkiye'nin fiyaskosu" başlığı ile duyurulan haberde A Milli Takım'ın rakiplerine yenilerek EURO 2020'ye üzücü bir bilançoyla veda ettiği ifadeleri kullanıldı.
Yine Fransız basınından Sports.fr'de yer alan haberde, "Türkiye'nin inanılmaz sıfır puanı" başlığı kullanıldı. Haberin detayında Fransa şampiyonu Lille'de forma giyen Türk oyuncularıyla oldukça güçlü olduğu belirtilen A Milli Takım'ın, homojen bir grupta yer almasına rağmen en iyi üçüncüler arasına giremediği vurgulandı.
Öte yandan A Milli Takım'ın EURO 2020'ye puansız vedası İngiliz basınının da gündemindeydi. Türkiye'yi turnuvada sürpriz yapabilecek potansiyelde gören İngiliz basınından BBC Sport, "Sürpriz attan felakete" başlığı ile haberi okuyucularına sundu. Haberde Galler Milli Takımı'nın eski defans oyuncusu Ashley Williams'ın turnuva öncesi sarf ettiği, "Turnuvada Türkiye'den beklentim büyük. Çoğunluk, onlardan çok şey beklemiyor ama bence iyi bir kadroları var ve başarılı olacaklar" öngörüsüne yer verdi.