Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın EURO 2020'ye vedası İngiliz ve Fransız basınında!

Son dakika spor haberi: 'ın 'ye vedası ve basınında!

Son dakika spor haberleri... 'de gruptaki 3 maçını da kaybederek büyük hayal kırıklığı yaratan 'nın turnuvaya tatsız vedası, ve basınında da geniş yankı uyandırdı. İngilizler, turnuvanın "sürpriz atı" olarak nitelendirdiği Millilerin elenmesini şaşkınlıkla karşıladı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 11:51
Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın EURO 2020'ye vedası İngiliz ve Fransız basınında!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile birlikte yer alan , rakiplerine yenilerek turnuavaya puan alamadan veda etti. Bu durum ve basınının da dikkatini çekti.

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın EURO 2020'ye vedası İngiliz ve Fransız basınında!

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille'in Türk oyuncuları Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in Milli Takım kadrosunda yer alması nedeniyle Fransa basınının özel ilgi gösterdiği ay-yıldızlı ekip, gösterdiği başarısız performansla Fransızları da şaşırttı.

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın EURO 2020'ye vedası İngiliz ve Fransız basınında!

Le Figaro'da yer alan ve "Türkiye'nin fiyaskosu" başlığı ile duyurulan haberde 'ın rakiplerine yenilerek 'ye üzücü bir bilançoyla veda ettiği ifadeleri kullanıldı.

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın EURO 2020'ye vedası İngiliz ve Fransız basınında!

Yine basınından Sports.fr'de yer alan haberde, "Türkiye'nin inanılmaz sıfır puanı" başlığı kullanıldı. Haberin detayında Fransa şampiyonu Lille'de forma giyen Türk oyuncularıyla oldukça güçlü olduğu belirtilen 'ın, homojen bir grupta yer almasına rağmen en iyi üçüncüler arasına giremediği vurgulandı.

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın EURO 2020'ye vedası İngiliz ve Fransız basınında!

Öte yandan 'ın 'ye puansız vedası basınının da gündemindeydi. Türkiye'yi turnuvada sürpriz yapabilecek potansiyelde gören İngiliz basınından BBC Sport, "Sürpriz attan felakete" başlığı ile haberi okuyucularına sundu. Haberde Galler Milli Takımı'nın eski defans oyuncusu Ashley Williams'ın turnuva öncesi sarf ettiği, "Turnuvada Türkiye'den beklentim büyük. Çoğunluk, onlardan çok şey beklemiyor ama bence iyi bir kadroları var ve başarılı olacaklar" öngörüsüne yer verdi.

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