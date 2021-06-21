Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın EURO 2020'ye vedası İngiliz ve Fransız basınında!

Yine Fransız basınından Sports.fr'de yer alan haberde, "Türkiye'nin inanılmaz sıfır puanı" başlığı kullanıldı. Haberin detayında Fransa şampiyonu Lille'de forma giyen Türk oyuncularıyla oldukça güçlü olduğu belirtilen A Milli Takım 'ın, homojen bir grupta yer almasına rağmen en iyi üçüncüler arasına giremediği vurgulandı.

Öte yandan A Milli Takım'ın EURO 2020'ye puansız vedası İngiliz basınının da gündemindeydi. Türkiye'yi turnuvada sürpriz yapabilecek potansiyelde gören İngiliz basınından BBC Sport, "Sürpriz attan felakete" başlığı ile haberi okuyucularına sundu. Haberde Galler Milli Takımı'nın eski defans oyuncusu Ashley Williams'ın turnuva öncesi sarf ettiği, "Turnuvada Türkiye'den beklentim büyük. Çoğunluk, onlardan çok şey beklemiyor ama bence iyi bir kadroları var ve başarılı olacaklar" öngörüsüne yer verdi.