Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: A Milli Takım idmanında Halil Dervişoğlu ile Enes Ünal arasında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: idmanında ile arasında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı

Son dakika spor haberleri... , büyük ümitlerle gittiği 'de gruptaki üç maçını da kaybederek organizasyona veda etti. Gruptaki son karşılaşmasında 'ye 3-1 mağlup olan ay-yıldızlıların bu maç öncesi yaptığı idmanda ile arasında gerginlik yaşadığı ortaya çıktı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 08:01
Son dakika spor haberi: A Milli Takım idmanında Halil Dervişoğlu ile Enes Ünal arasında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı

'ın maçı öncesi yaptığı bir idmanda, gergin anlar yaşandığı ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre 'nun, ile bir pozisyon sonrası kavga ettiği öğrenildi. Olay, araya giren diğer futbolcular tarafından daha da büyümeden önlenirken, Halil ayrıca Cengiz'le de bir tartışma yaşadı.

Bu kavganın ardından teknik direktör , iki futbolcuyu da sert bir şekilde uyardı. Halil ile Enes dünkü maçın kadrosundaydı ancak oyuna giremedi. 21 yaşındaki Dervişoğlu turnuvada toplam 29 dakika forma giyebilirken, 24 yaşındaki Enes Ünal şampiyonada hiç süre alamadı.

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