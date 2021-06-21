Haberler Euro 2020 Sahne Çakır'ın!

Sahne Çakır'ın!

FIFA kokartlı hakemimiz, Ukrayna-Avusturya maçıyla EURO 2020’de ikinci kez düdük çalacak.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Sahne Çakır'ın!

Milli Takım ile birlikte EURO 2020'deki diğer temsilcimiz , bugün ikinci maçına çıkacak. Daha önce Macaristan-Portekiz karşılaşmasını yöneten Çakır, bugün Ukrayna- Avusturya maçında düdük çalacak. ile 2016, ve 'nda görev yapan Çakır'ın yardımcılıklarını önceki maçlarda olduğu gibi Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

ILGAZ'A GÖREV
UEFA, Finlandiya ile Belçika arasında bugün oynanacak EURO 2020 maçında Murat Ilgaz'a görev verdi. Ilgaz, Rusya'da oynanacak maçta hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

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