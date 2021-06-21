Sahne Çakır'ın!

Milli Takım ile birlikte EURO 2020'deki diğer temsilcimiz Cüneyt Çakır, bugün ikinci maçına çıkacak. Daha önce Macaristan-Portekiz karşılaşmasını yöneten Çakır, bugün Ukrayna- Avusturya maçında düdük çalacak. EURO 2012 ile 2016, 2014 ve 2018 Dünya Kupası'nda görev yapan Çakır'ın yardımcılıklarını önceki maçlarda olduğu gibi Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

ILGAZ'A GÖREV

UEFA, Finlandiya ile Belçika arasında bugün oynanacak EURO 2020 maçında Murat Ilgaz'a görev verdi. Ilgaz, Rusya'da oynanacak maçta hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.