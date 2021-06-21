Haberler Euro 2020 Rusya-Danimarka maçı CANLI | EURO 2020

- maçı CANLI | EURO 2020

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. B Grubu'nda ile kozlarını paylaşıyor. Rusya'nın grupta 3 puanı bulunurken Danimarka henüz puanla tanışamadı. Danimarka'nın gruptan çıkmak için kazanmaktan başka çaresi yok. Rusya-Danimarka maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 21:55
Rusya-Danimarka maçı CANLI | EURO 2020

'nda ile karşı karşıya geliyor. Son maçlara Rusya üç puanla girerken, Danimarka'nın ise puanı bulunmuyor. Danimarka gruptan çıkmak için mutlaka kazanmak zorunda... Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...


RUSYA-DANİMARKA MAÇI 11'LERİ

Rusya: Safonov, Fernandes, Diveev, Dzhikiya, Kudryashov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Golovin, Dzyuba.

Danimarka: Schmeichel, , , , , , , Hojbjerg, , , Braithwaite

RUSYA-DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Danimarka'nın ev sahipliğinde 'nda oynanan mücadele saat 22.00'de başladı ve 'dan canlı yayınlanıyor. Maçta Fransız hakem düdük çalıyor.

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