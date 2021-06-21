Rusya - Danimarka: 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2020

EURO 2020 B Grubu'nda Rusya ile Danimarkar kozlarını paylaştı. Parken Stadı'nda oynanan mücadeleyi Danimarka 4-1 galip tamamladı.

Danimarka'ya üç puanı getiren golleri 38. dakikada Mikkel Damsgaard, 59. dakikada Yussuf Poulsen, 79. dakikada Andreas Christensen ve 81. dakikada Joakim Maehle kaydetti. Rusya'nın tek sayısı 70. dakikada Artem Dzyuba'nın penaltısıyla geldi.

DANİMARKA'NIN RAKİBİ GALLER!

Grupta ilk iki maçını kaybettikten sonra Rusya galibiyetiyle hayata bağlanan Danimarka, grubu 3 puanla Belçika'nın arkasında 2. sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Danimarka son 16 turunda Galler ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan 3 puanlı Rusya ise turnuvaya veda etti.