Haberler Euro 2020 Rusya - Danimarka: 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2020

- : 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2020

'nda ilk iki maçını kaybeden , 'tamam mı, devam mı?' mücadelesinde 'yı 4-1 mağlup etti. , , ve 'nin golleriyle galibiyete uzanan Danimarka, grubu 3 puanla 2. sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. 3 puanlı Rusya ise turnuvaya veda etti.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 23:51 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 00:00
Rusya - Danimarka: 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2020

'nda ile Danimarkar kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadeleyi 4-1 galip tamamladı.

Danimarka'ya üç puanı getiren golleri 38. dakikada , 59. dakikada , 79. dakikada ve 81. dakikada kaydetti. Rusya'nın tek sayısı 70. dakikada 'nın penaltısıyla geldi.

DANİMARKA'NIN RAKİBİ GALLER!

Grupta ilk iki maçını kaybettikten sonra Rusya galibiyetiyle hayata bağlanan Danimarka, grubu 3 puanla 'nın arkasında 2. sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Danimarka son 16 turunda ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan 3 puanlı Rusya ise turnuvaya veda etti.

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