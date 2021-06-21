Milli felaket!

Büyük umutlarla çıktığımız Avrupa Şampiyonası büyük bir hüsranla sona erdi. A Grubu'nda önce İtalya'ya ardından da Galler'e yenilen ayyıldızlı ekibimizden dün akşam İsviçre karşısında mucizevi bir geri dönüş bekliyorduk. Ancak millilerin kötü performansı devam etti ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldık. Maçın daha 6. dakikasında topu kalemizde gördük. Seferovic morallerimizi daha da bozan isimdi. Milliler Mert Müldür ile ayakta kalmaya çalıştı ama bu da yetmedi. 26. dakikada Shaqiri sahneye çıktı: 2-0. İlk yarı bu skorla kapanırken 62'de İrfan Can'ın ceza sahası dışından vuruşu ile gole ulaştık ve maça tutunmaya çalıştık.

SHAQIRI'Yİ DURDURAMADIK

Ama Shaqiri'yi bir türlü tutamadık. 64. dakikada Uğurcan'ı geçemeyen yıldız oyuncu, 4 dakika sonra defansımızı peşine takıp golünü yazdı ve skoru belirledi: 3-1. EURO 2020'de A Grubu'nda çıktığı üçüncü maçta İsviçre karşısında da kaybeden A Milli Takım, turnuvaya puan alamadan veda etti. Turnuvayı tek golle kapatan Milliler, -7 averaj ve sıfır puanla 24 takım içinde Avrupa Şampiyonası'nın en kötü performansını sergilemiş oldu. Artık 2022 Dünya Kupası elemelerini bekleyeceğiz.

KADRODA 3 İSİM DEĞİŞTİ

Şenol Güneş, Galler maçının ilk 11'inde biri zorunlu üç değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Umut Meraş ile Okay Yokuşlu ve Kenan Karaman'ın yerine, İsviçre maçında Mert Müldür, Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

ABDÜLKADİR HİÇ ŞANS BULAMADI

A Milli Takımın 26 kişilik aday kadrosunda yer alan Abdülkadir Ömür, İtalya ve Galler karşılaşmalarının ardından İsviçre karşılaşmasının da maç kadrosunda yer almadı. Abdülkadir Ömür üç maçın da kadrosuna giremeyen tek isim oldu.

MERT MÜLDÜR TEK BAŞINA SAVAŞTI

A Milli Takım, İsviçre karşısında da beklentilerin altında kalırken sahada bir tam anlamıyla bir cengaver vardı. Umut Meraş'ın sakatlığı nedeniyle forma şansı bulabilen Mert Müldür, İsviçre'ye tek başına kafa tutan isimdi. Sağ bek olmasına karşın sol da görev yapan Mert sık sık hücuma katıldı ve 16, 33 ve 43. dakikada gol aradı. Ancak 3 vuruşunda da kaleci Sommer'i aşmayı başaramadı. İkinci yarıda da var gücüyle mücadele eden Sassuolo'lu oyuncu, bitiş düdüğüyle birlikte yerde çöktü kaldı.

MERİH: ÖZÜR DİLİYORUZ

Merih Demiral, turnuvayı sonuncu sırada tamamladıkları için üzgün olduğunu söyledi. Milli futbolcu, "Kelimeler yetersiz kalıyor. Diyecek bir şey bulamıyorum. Genç bir takımız. İnşallah önümüzdeki turnuvalarda daha başarılı olacağız. Arkadaşlarıma güveniyorum. Bu bize tecrübe oldu. Telafi edeceğiz. Herkesten özür diliyoruz" diye konuştu.

RÜYALAR KURMUŞTUK!

Performansı büyük eleştiri alan oyuncular arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu, artık Dünya Kupası'na odaklanacaklarını söyledi. Hakan, "Turnuvaya büyük hedeflerle geldik. Rüyalar kurduk ama olmadı. Tüm futbolcular sorumluluğu alıyoruz. Özür diliyoruz" dedi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Dün Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Kerem Aktürkoğlu da maç kadrosuna alınmadı. Kerem'in bu nedenle oldukça üzgün olduğu görüldü. Öte yandan ay-yıldızlı ekipte Rıdvan ise İsviçre karşılaşmasında yedekler arasında yer alarak, ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.