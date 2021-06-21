Haberler Euro 2020 Kuzey Makedonya Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve fazlası... | EURO 2020

Kuzey Makedonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve fazlası... | EURO 2020

Son dakika spor haberleri... EURO 2020'de heyecan sürüyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplardaki son karşılaşmalar oynanıyor. C Grubu'nda Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Kuzey Makedonya'nın puanı bulunmazken, Hollanda 6 puanla lider konumda... Peki, Kuzey Makedonya-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler hangileri? İşte detaylar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:45 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:53
Kuzey Makedonya Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve fazlası... | EURO 2020

EURO 2020'de 3. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Avrupa Şampiyonası'nda Kuzey Makedonya ile kozlarını paylaşıyor. C grubundaki kritik karşılaşma öncesinde Kuzey Makedonya'nın puanı bulunmazken, Hollanda 6 puanla zirvede yer alıyor. Zorlu randevuyu Romanya Futbol Federasyonu'nda Istvan Kovacs yönetecek.

KUZEY MAKEDONYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Amsterdam'da bulunan Johan Cruijff Arena'da bu akşam oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

KUZEY MAKEDONYA - HOLLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kuzey Makedonya: Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu; Trajkovski, Ademi, Churlinov, Bardhi, Alioski; Elmas, Pandev

Hollanda: Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Ake; Dumfries, Gravenberch, F. De Jong, Wijnaldum, Wijndal; L. De Jong, Depay

SON DAKİKA