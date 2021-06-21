Kuzey Makedonya Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve fazlası... | EURO 2020

EURO 2020'de 3. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Avrupa Şampiyonası'nda Kuzey Makedonya ile Hollanda kozlarını paylaşıyor. C grubundaki kritik karşılaşma öncesinde Kuzey Makedonya'nın puanı bulunmazken, Hollanda 6 puanla zirvede yer alıyor. Zorlu randevuyu Romanya Futbol Federasyonu'nda Istvan Kovacs yönetecek.
KUZEY MAKEDONYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Amsterdam'da bulunan Johan Cruijff Arena'da bu akşam oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
KUZEY MAKEDONYA - HOLLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kuzey Makedonya: Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu; Trajkovski, Ademi, Churlinov, Bardhi, Alioski; Elmas, Pandev
Hollanda: Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Ake; Dumfries, Gravenberch, F. De Jong, Wijnaldum, Wijndal; L. De Jong, Depay