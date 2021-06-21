Kuzey Makedonya-Hollanda maçı CANLI

EURO 2020'de 3. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Avrupa Şampiyonası'nda Kuzey Makedonya ile Hollanda kozlarını paylaşıyor. C grubundaki kritik karşılaşma öncesinde Kuzey Makedonya'nın puanı bulunmazken, Hollanda 6 puanla zirvede yer alıyor. Zorlu randevuyu Romanya Futbol Federasyonu'nda Istvan Kovacs yönetiyor.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

KUZEY MAKEDONYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan ve Amsterdam'da bulunan Johan Cruijff Arena'da oynanan müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

KUZEY MAKEDONYA - HOLLANDA MAÇI İLK 11'LERİ

MAKEDONYA: Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu; Elif Elmas, Ademi, Tricovski, Bardhi, Alioski; Trajkovski, Pandev

HOLLANDA: Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfries, Gravenberch, Frenkie De Jong, Wijnaldum, Van Aanholt; Malen, Depay