Haberler Euro 2020 Kuzey Makedonya-Hollanda maçı CANLI

- maçı CANLI

'de heyecan sürüyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplardaki son karşılaşmalar oynanıyor. C Grubu'nda ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi Kuzey Makedonya'nın puanı bulunmazken, Hollanda 6 puanla lider konumda. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:56 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 19:57
Kuzey Makedonya-Hollanda maçı CANLI

'de 3. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Avrupa Şampiyonası'nda ile kozlarını paylaşıyor. C grubundaki kritik karşılaşma öncesinde Kuzey Makedonya'nın puanı bulunmazken, Hollanda 6 puanla zirvede yer alıyor. Zorlu randevuyu 'nda yönetiyor.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

KUZEY MAKEDONYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan ve 'da bulunan 'da oynanan müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

KUZEY MAKEDONYA - HOLLANDA MAÇI İLK 11'LERİ

MAKEDONYA: Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, ; , Ademi, Tricovski, , ; Trajkovski, Pandev

HOLLANDA: Stekelenburg; De Vrij, , Blind; Dumfries, Gravenberch, , Wijnaldum, ; Malen,

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