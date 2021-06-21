Haberler Euro 2020 Kuzey Makedonya-Hollanda: 0-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 0-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. C Grubu'nda ile karşı karşıya geldi. İlk 2 maçını kazanarak son 16 biletini garantileyen Hollanda, puansız Kuzey Makedonya'yı da yenerek grubu 3'te 3 ile tamamladı, Kuzey Makedonya ise C Grubu'nu puansız tamamladı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 20:53 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 20:54
Kuzey Makedonya-Hollanda: 0-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de 3. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. 'nda ile kozlarını paylaştı. Mücadele öncesi topladığı 6 puanla üst turu garantileyen Hollanda, rakibini 3-0 ile geçerek 9 puanla grubu lider tamamladı.

Hollanda'nın golleri ve (2) kaydetti. Bu skorla Hollanda 9 puanla bir üst tura çıkarken, puansız Kuzey Makedonya turnuvaya veda etti.

Grubun bir diğer maçında ise Avusturya, Ukrayna'yı 1-0 mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamladı ve C Grubu'ndan çıkmayı başaran bir diğer takım oldu.

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