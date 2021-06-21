Kuzey Makedonya-Hollanda: 0-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

EURO 2020'de 3. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda Kuzey Makedonya ile Hollanda kozlarını paylaştı. Mücadele öncesi topladığı 6 puanla üst turu garantileyen Hollanda, rakibini 3-0 ile geçerek 9 puanla grubu lider tamamladı.

Hollanda'nın golleri Depay ve Wijnaldum (2) kaydetti. Bu skorla Hollanda 9 puanla bir üst tura çıkarken, puansız Kuzey Makedonya turnuvaya veda etti.

Grubun bir diğer maçında ise Avusturya, Ukrayna'yı 1-0 mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamladı ve C Grubu'ndan çıkmayı başaran bir diğer takım oldu.