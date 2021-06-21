Haberler Euro 2020 Finlandiya - Belçika maçı CANLI

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B Grubu 3. maçında ile kozlarını paylaşıyor... Krestovskiy Stadyumu'nda karşılaşacak olan 3 puanı bulunan Finlandiya ile 6 puanlı Belçika, galibiyet için sahaya çıktı. Finlandiya - Belçika maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz... | Son dakika EURO 2020 haberleri

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 21:55
Finlandiya - Belçika maçı CANLI

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () heyecan devam ediyor. B Grubu 3. ve son maçında ile karşı karşıya geliyor. Rusya'nın Krestovskiy Stadyumu'nda oynanan mücadele gruptan çıkma yolunda büyük önem taşıyor.

İLK 11'LER

Finlandiya: Hradecky, Arajuuri, O'Shaughnessy, Toivio, Uronen, Raitala, Kamara, Lod, Sparv, Pukki, Pohjanpalo

Belçika: Courtois, Vermaelen, Boyata, Denayer, Witsel, de Bruyne, Hazard, Chadli, Lukaku, Trossard, Doku

FİNLANDİYA BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Euro 2020 B Grubu'nda oynanan Finlandiya-Belçika maçı saat 22.00'de başladı. Zorlu müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

HAKEM FELIX BRYCH

Kritik karşılaşmada Alman hakem Felix Brych düdük çaldı.

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