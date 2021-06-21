Finlandiya - Belçika maçı CANLI

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan devam ediyor. B Grubu 3. ve son maçında Finlandiya ile Belçika karşı karşıya geliyor. Rusya'nın Krestovskiy Stadyumu'nda oynanan mücadele gruptan çıkma yolunda büyük önem taşıyor.

İLK 11'LER

Finlandiya: Hradecky, Arajuuri, O'Shaughnessy, Toivio, Uronen, Raitala, Kamara, Lod, Sparv, Pukki, Pohjanpalo



Belçika: Courtois, Vermaelen, Boyata, Denayer, Witsel, de Bruyne, Hazard, Chadli, Lukaku, Trossard, Doku

FİNLANDİYA BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?



Euro 2020 B Grubu'nda oynanan Finlandiya-Belçika maçı saat 22.00'de başladı. Zorlu müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

HAKEM FELIX BRYCH

Kritik karşılaşmada Alman hakem Felix Brych düdük çaldı.