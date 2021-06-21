Haberler Euro 2020 Finlandiya - Belçika: 0-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

- : 0-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

B Grubu 3. maçında ile karşı karşıya geldi... Krestovskiy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Belçika 2-0 kazanarak puanını 9'a yükseltti ve grubu lider tamamladı. Finlandiya ise 3 puanda kaldı. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 21:55 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 00:03
Finlandiya - Belçika: 0-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

'de heyecan sürüyor... B grubu son hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk 2 maçını kazanmanın avantajıyla sahaya çıkan Belçika, 74. dakikada Hradecky'in kendi kalesine ve 81. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı gollerle maçı 2-0 kazanarak B grubunu 9 puanla lider tamamladı.

Öte yandan Finlandiya ise, Rusya'nın Danimarka'ya farklı yenilmesi sebebiyle averaj farkıyla grubu 3. sırada tamamladı ve en iyi üçüncülerin arasına girmek için diğer gruplardaki çıkacak sonuçları beklemeye başladı.

Grubun diğer maçında Danimarka Rusya'yı 4-1 mağlup etti.

Son maçların ardından B grubunda oluşan puan tablosu şu şekilde:

1- BELÇİKA: 9 PUAN

2- DANİMARKA: 3 PUAN (+1 averaj)

3- FİNLANDİYA: 3 PUAN (-2 averaj)

4- RUSYA: 3 PUAN (-5 averaj)

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