"Düzelteceğiz"

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, turnuvaya erken veda sonrası üzüntülü olduğunu söyledi. Güneş "Başımızı eğmemek, güçlenmek gerekiyor. Bu turnuvada yeteneklerimizi gösteremedik. Türk milletinin beklentisine cevap veremedik, altında ezildik. Bu turnuva bizim için iyi geçmedi. Oyuncuların üzüntüsünü görüyorum. İstediklerini yapamamamın verdiği eziklik de var" dedi.

TÜRKİYE İNANSIN

Güneş oyuncularına güvendiğini, gelecekte iyi işler yapacaklarına inandığını da belirtip şöyle devam etti: Bu takım genç bir takım. Bir tecrübe yaşıyor, kabul etmek lazım. Bunları düzelteceklerdir. Gençlere, takıma güveniyorum. İnanıyorum. Tüm oyuncular ellerinden geleni verdi, eksiğiyle doğrusuyla. Ben inanıyorum güveniyorum, Türkiye de inansın güvensin. Buradan dersler çıkaracaklar, daha başarılı olacaklar."

'SORUMLUSU BENİM'

Güneş, başarısızlığın faturasını da üstüne aldı: Bu sonuçların sorumlusu benim. Yönetim kurulu elinden geleni yaptı, futbolcular ellerinden geleni yaptı. İtalya'dan sonra Galler ve İsviçre'yi yenebileceğimizi düşünüyorduk ama olmadı."

'EN İYİ DÖRDÜNCÜ YAPTIN BİZİ'

Mİlli Takım için hüsranla sona eren turnuva için teknik direktör Şenol Güneş'e sosyal medyada eleştirilen yağdı. Futbolseverler, usta hocaya istifa çağrısı yaptı. İşte onlardan bazıları:

"Şu takımın tek sorumlusu sensin Şenol Güneş. Bizim gibi çıkıp izlemekten başka yaptığın iş yok" @klcosi,

"Avrupa şampiyonasını biz Tv'den hoca ise kenardan izledi" @Ereninho,

"2 saat boşa gitti yine eserinle gurur duy Şenol Güneş" @hsrv1907,

"En iyi dördüncü yaptın bizi Şenol Güneş yazıklar olsun" @Hikmetemir10,

"Şenol Güneş lütfen gençlere bırak ve git." @Kadiret.