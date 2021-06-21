Haberler Euro 2020 "Düzelteceğiz"

"Düzelteceğiz"

“Bu turnuva bizim için iyi geçmedi. Beklentinin altında ezildik. Futbolcularımızın üzüntüsünü de görüyorum İstediklerini yapamamamın verdiği eziklik de var. Bu takıma, gençlere güveniyorum”

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
"Düzelteceğiz"

teknik direktörü , turnuvaya erken veda sonrası üzüntülü olduğunu söyledi. Güneş "Başımızı eğmemek, güçlenmek gerekiyor. Bu turnuvada yeteneklerimizi gösteremedik. Türk milletinin beklentisine cevap veremedik, altında ezildik. Bu turnuva bizim için iyi geçmedi. Oyuncuların üzüntüsünü görüyorum. İstediklerini yapamamamın verdiği eziklik de var" dedi.

TÜRKİYE İNANSIN
Güneş oyuncularına güvendiğini, gelecekte iyi işler yapacaklarına inandığını da belirtip şöyle devam etti: Bu takım genç bir takım. Bir tecrübe yaşıyor, kabul etmek lazım. Bunları düzelteceklerdir. Gençlere, takıma güveniyorum. İnanıyorum. Tüm oyuncular ellerinden geleni verdi, eksiğiyle doğrusuyla. Ben inanıyorum güveniyorum, de inansın güvensin. Buradan dersler çıkaracaklar, daha başarılı olacaklar."

'SORUMLUSU BENİM'
Güneş, başarısızlığın faturasını da üstüne aldı: Bu sonuçların sorumlusu benim. Yönetim kurulu elinden geleni yaptı, futbolcular ellerinden geleni yaptı. 'dan sonra ve 'yi yenebileceğimizi düşünüyorduk ama olmadı."

'EN İYİ DÖRDÜNCÜ YAPTIN BİZİ'
için hüsranla sona turnuva için teknik direktör Şenol Güneş'e sosyal medyada eleştirilen yağdı. Futbolseverler, usta hocaya istifa çağrısı yaptı. İşte onlardan bazıları:

"Şu takımın tek sorumlusu sensin Şenol Güneş. Bizim gibi çıkıp izlemekten başka yaptığın iş yok" @klcosi,

" şampiyonasını Tv'den hoca ise kenardan izledi" @Ereninho,

"2 saat boşa gitti yine eserinle gurur duy Şenol Güneş" @hsrv1907,

"En iyi dördüncü yaptın bizi Şenol Güneş yazıklar olsun" @Hikmetemir10,

"Şenol Güneş lütfen gençlere bırak ve git." @Kadiret.

SON DAKİKA