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Bir acı kahve

Turnuvada ilk kez 11’de maça çıkan 25 yaşındaki orta saha, 62’de müthiş bir gol attı. , golden sonra oyundan çıkarmaktan vazgeçti.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Bir acı kahve

Milli takımın 'deki tek sayısı maçında geldi. ve karşısında sıfır çeken kırmızı-beyazlılar, İsviçre karşısında maça iyi girmişti ancak arka arkaya yenilen iki gol takımın motivasyonunu sıfıra indirdi. Turnuvada ilk kez bir maça 11'de başlayan harika bir gol attı. 62. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan 25 yaşındaki orta saha, önünü boşalttıktan sonra nefis bir şut çekti ve kaleci Sommer'i çaresiz bıraktı. İrfan 21. milli maçında ilk kez gol buldu. 61. dakikada İrfan'ın kenara gelmesi için hamle yapan , gol sonrası kararını değiştirdi. Yıldız futbolcu, 80. dakikada yerini 'ye bıraktı.

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