Bir acı kahve

Milli takımın EURO 2020'deki tek sayısı İsviçre maçında geldi. İtalya ve Galler karşısında sıfır çeken kırmızı-beyazlılar, İsviçre karşısında maça iyi girmişti ancak arka arkaya yenilen iki gol takımın motivasyonunu sıfıra indirdi. Turnuvada ilk kez bir maça 11'de başlayan İrfan Can Kahveci harika bir gol attı. 62. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan 25 yaşındaki orta saha, önünü boşalttıktan sonra nefis bir şut çekti ve kaleci Sommer'i çaresiz bıraktı. İrfan 21. milli maçında ilk kez gol buldu. 61. dakikada İrfan'ın kenara gelmesi için hamle yapan Şenol Güneş, gol sonrası kararını değiştirdi. Yıldız futbolcu, 80. dakikada yerini Orkun Kökçü'ye bıraktı.