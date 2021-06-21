Haberler Euro 2020 Belçika artık favori

Belçika artık favori

Geçtiğimiz turnuvaların gizli favorisi Belçika, 2018’de 3. olmuştu. Bu kez 1 numaralı adaylardan biri olarak gelip 2’de 2 ile başladılar.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Belçika artık favori

'de Belçika, önemli favorilerden biri olarak gözüküyor. yönetiminde turnuvaya gelen kırmızı-siyahlılar, geçtiğimiz şampiyonalarda genç jenerasyonuyla 'gizli favori' olarak gösteriliyordu. 'nda yarı finale kadar yükselen Belçika, Dünya şampiyonu olan 'ya mağlup olmuş ve 'yi yenerek 3.'lük kazanmıştı. O jenerasyonun devamı olarak buraya gelen Belçika'da , , , , gibi isimleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

KOLAY GRUBA DÜŞTÜ
B Grubu'nda nispeten kendisine göre kolay rakiplerle eşleşen Belçika, ilk maçında 'yı 3-0'la geçti. Bu sezon 'de harika bir performans ortaya koyan , 2 golle yıldızlaştı. 2. maçta geri düşmesine rağmen 'yı 2-1'le geçtiler. Bu kez sahneye 1 gol, 1 asistle Kevin de Bruyne çıktı. Son maçına Finlandiya karşısında çıkacak Belçika, turnuvanın 3'lü savunma kurgusuyla oynayan ekiplerinden.

EN DEĞERLİ 7'NCİ EKİP
Belçika turnuvaya katılan takımlardan en değerli takımların 7.'si. 669milyon euro kadro değeri bulunuyor. Hollanda, Hırvatistan ve Türkiye gibi ülkeler Belçika'yı takip eden takımlar konumunda.

3'LÜ SAVUNMA VAR
Belçika turnuvanın 3'lü savunma kurgusuyla oynayan ekiplerinden. İlk maça 3-4-3 kurgusuyla çıkan Belçika, 'in oyuna girmesiyle bu kurguyu biraz değiştirdi. Zaman zaman 3-1-4-2'ye dönen Martinez, hücum hattında Lukaku'ya çok güveniyor. Kevin de Bruyne ve Hazard'ın sakatlıktan çıkmış olmasıyla bu kurgular turnuva boyunca değişebilir.

BU İKİLİYE DİKKAT!
Milli Takımın en pahalı oyuncuları Romelu Lukaku ve . 100 milyon euro değer biçilen ikili turnuvaya da iyi girdi. Lukaku ilk maçta 2 gol atarken; Bruyne ise Danimarka karşısında 1 gol, 1 asistle galibiyeti getiren isim oldu.

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