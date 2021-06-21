Belçika artık favori

EURO 2020'de Belçika, önemli favorilerden biri olarak gözüküyor. Roberto Martinez yönetiminde turnuvaya gelen kırmızı-siyahlılar, geçtiğimiz şampiyonalarda genç jenerasyonuyla 'gizli favori' olarak gösteriliyordu. 2018 Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselen Belçika, Dünya şampiyonu olan Fransa'ya mağlup olmuş ve İngiltere'yi yenerek 3.'lük kazanmıştı. O jenerasyonun devamı olarak buraya gelen Belçika'da Lukaku, Kevin de Bruyne, Hazard, Mertens, Carrasco gibi isimleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

KOLAY GRUBA DÜŞTÜ

B Grubu'nda nispeten kendisine göre kolay rakiplerle eşleşen Belçika, ilk maçında Rusya'yı 3-0'la geçti. Bu sezon İnter'de harika bir performans ortaya koyan Romelu Lukaku, 2 golle yıldızlaştı. 2. maçta geri düşmesine rağmen Danimarka'yı 2-1'le geçtiler. Bu kez sahneye 1 gol, 1 asistle Kevin de Bruyne çıktı. Son maçına Finlandiya karşısında çıkacak Belçika, turnuvanın 3'lü savunma kurgusuyla oynayan ekiplerinden.

EN DEĞERLİ 7'NCİ EKİP

Belçika turnuvaya katılan takımlardan en değerli takımların 7.'si. 669milyon euro kadro değeri bulunuyor. Hollanda, Hırvatistan ve Türkiye gibi ülkeler Belçika'yı takip eden takımlar konumunda.

3'LÜ SAVUNMA VAR

Belçika turnuvanın 3'lü savunma kurgusuyla oynayan ekiplerinden. İlk maça 3-4-3 kurgusuyla çıkan Belçika, Meunier'in oyuna girmesiyle bu kurguyu biraz değiştirdi. Zaman zaman 3-1-4-2'ye dönen Martinez, hücum hattında Lukaku'ya çok güveniyor. Kevin de Bruyne ve Hazard'ın sakatlıktan çıkmış olmasıyla bu kurgular turnuva boyunca değişebilir.

BU İKİLİYE DİKKAT!

Milli Takımın en pahalı oyuncuları Romelu Lukaku ve . 100 milyon euro değer biçilen ikili turnuvaya da iyi girdi. Lukaku ilk maçta 2 gol atarken; Bruyne ise Danimarka karşısında 1 gol, 1 asistle galibiyeti getiren isim oldu.