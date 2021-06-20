Haberler Euro 2020 UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

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, Türk gözlemci 'a 'de görev verdi. Ilgaz, ile arasında 21 Haziran Pazartesi günü oynanacak olan B Grubu karşılaşmasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 15:24
UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

Gözlemcisi , ile arasında 21 Haziran Pazartesi günü oynanacak karşılaşmasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcimiz Murat Ilgaz, Finlandiya ile Belçika takımları arasında 21 Haziran 2021 Pazartesi günü oynanacak müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. 'nın 'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak" dedi.

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