Tartışmasız favori

EURO 2020'NİN ev sahibi ülkelerinden biri olan İtalya, tartışmasız turnuvanın da favorileri arasında yer alıyor. Açılış maçında Türkiye'yi, ikinci karşılaşmada da İsviçre'yi 3-0'lık skorlarla mağlup eden Çizme, son 16'ya kalmayı garantilediği Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez zirveye çıkmanın hesaplarını yapıyor. Tarihinde 4 Dünya Kupası ile 1 Avrupa Şampiyonluğu bulunan İtalyanlar, 5. Uluslararası kupanın sahibi olmayı planlıyor. Tam 60 yıl sonra bir Dünya Kupası'na (2018) katılım gösteremeyen ve teknik direktör Gian Piero Ventura ile yollarını ayıran Gök Mavililer'de göreve Roberto Mancini'nin gelmesinin ardından yeni bir dönem başladı.

YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİLER

Mancini'nin yönetiminde EURO 2020 elemelerine Finlandiya karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle başlayan İtalya, gruplarda çıktığı 10 maçı da kazanmayı başardı. 37 kez rakip fileleri havalandıran İtalyanlar, kalesinde ise yalnızca 4 gol gördü. 2018'den beri takımın başında 30 maça çıkan Roberto, 21 galibiyet ile İtalya tarihine adını yazdırdı ve birçok efsaneyi geride bırakarak en yüksek kazanma yüzdesine sahip isim oldu. Mancini yönetiminde turnuva öncesi son 25 maçta yenilmeyen İtalya, arka arkaya 7 dış saha maçında da gol yemeyerek bir başka rekora daha imza attı. Gök Mavililer, son 28 maçta da 4-3-3 ofansif dizilişle sahada yer aldı.

KADRO DEĞİŞMİYOR!

Avrupa Şampiyonası'ndan önce olduğu gibi finallerde de İtalya'nın kemik kadrosu değişmedi. Gök Mavililer'de kaleci, iki stoper, orta saha 2'lisi ve forvetteki isimler 11'deki yerini aldı. Kalede Donnarumma, savunmada Bonucci ve Chiellini, orta sahada Jorginho, Barella ve en uçta Ciro Immobile, istikrarlı ve başarılı futbollarıyla öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

TAM BİR TAKIM ÖRNEĞİ

Geçmiş dönemlerde Del Piero, Roberto Baggio ve Paolo Rossi gibi önemli yıldızlarla büyük turnuvalara giden İtalya için EURO 2020'de bu durum söz konusu değil. Daha çok sistem ve tüm futbolculardan en üst düzey verimi alan İtalya, takımı bir ya da iki yıldız ismin çevresinde kurmadan, takım oyunu anlayışıyla sahaya çıkıyor. Lorenzo Insigne, Domenico Berardi, Federico Bernardeschi ve Federico Chiesa gibi kanat oyuncuları bulunan Çizme, hücumda da Immobile ile rakiplerine korku saçıyor.

TAKIM DEĞERİ 750 MİLYON EURO

Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen isimlere sahip olan İtalya Milli Takımı'nın toplam takım değeri 750 milyon euro... Nicolo Barella, 65 milyon euro piyasa değeriyle öne çıkarken, Bastoni, Donnarumma, Chiesa 60 milyon euro, İnsigne 48 milyon euro, Jorginho ve İmmobile 40 milyon euro ile dikkat çekiyor.