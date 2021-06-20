Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberleri: Mucizenin adı Türkiye olsun! İşte Şenol Güneş'in İsviçre maçı 11'i

Son dakika spor haberleri: Mucizenin adı Türkiye olsun! İşte 'in maçı 11'i

Son dakika EURO 2020 haberleri: EURO 2020’ye 2’de 0 ile başlayan bugün ile karşı karşıya gelecek. Kazanmaktan başka şansı bulunmayan ay-yıldızlılar, diğer gruptaki sonuçları bekleyecek, en iyi 4 üçüncüden biri olmaya hedefleyecek. İşte 'in İsviçre maçı muhtemel 11'i...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 07:08
Son dakika spor haberleri: Mucizenin adı Türkiye olsun! İşte Şenol Güneş'in İsviçre maçı 11'i

Büyük umutlarla Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 0 çeken için bugün son şans... 'ın başkenti 'de ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekibimiz, en iyi 4 üçüncüden biri olmak için bekleyecek. Sloven hakem 'in düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. 6 gruptan ilk iki ile en iyi 4 üçüncünün son 16'ya kalacağı EURO 2020'de bu şansını son ana kadar kullanacak olan Türkiye, diğer grupta oynanacak maçları da takip edecek.

İŞTE O İHTİMALLER
İsviçre'yi yenmesi halinde puanını 3'e çıkaracak olan A Milli Takım'ın en iyi 4 üçüncüden biri olmasını sağlayacak ihtimaller arasında şu üçü öne çıkıyor: D Grubu'nda son maçlara birer puanla giren - maçının berabere sonuçlanması, B Grubu'nda da 'nın 'yı 4 farklı skorla geçmesi ya da 'nın 'yı en az 2 farklı sonuçla yenmesi... Bu 3 ihtimalin dışında diğer gruplarda da alınacak sonuçlar A Milli Takım'ı son 16'ya taşıyabilir.

TÜRKİYE - İSVİÇRE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, , Okay, Cengiz, Hakan, İrfan Can, Yusuf, Burak

İsviçre: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Mbabu, Shaqiri, Embolo, Seferovic

TEK EKSİK VAR
Ay-yıldızlı ekibimizde önceki iki maçın kadrosundan tek eksik olacak. Sol bekte görev yapan Umut Meraş, sakatlığı nedeniyle bugün oynamayacak. Umut'un yerine Rıdvan'ın forma giymesi bekleniyor.

2021'DEKİ 9. MAÇ
Türkiye, bugünkü İsviçre maçıyla 2021'deki 9. sınavına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda 14 gol atan ay-yıldızlılar, kalesinde 11 gol gördü.

595
A Milli Takım, bugün tarihindeki 595. sınavına çıkacak. Türkiye, 98 yıllık tarihinde 318'i resmi, 276'sı özel 594 maç oynayıp, 226 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 226 yenilgi aldı. Ekibimiz, 789 kez rakip fileleri havalandırırken, 848 gol yedi.

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