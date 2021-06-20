Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu İsviçre - Türkiye maçının ardından konuştu: Herkesten özür dileriz

Son dakika spor haberleri: - Türkiye maçının ardından konuştu: Herkesten özür dileriz

A Milli Takım'ımız, son maçında 'ye 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan ay-yıldızlıların takım kaptanlarından , "Sizler nasıl üzgünsenzi biz de üzgünüz. , ben, kaptanlar olarak sorumluluğu alıyoruz. Herkesten özür dileriz." dedi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 21:22 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 21:38
Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu İsviçre - Türkiye maçının ardından konuştu: Herkesten özür dileriz

son maçında 'ye 3-1 mağlup olan A Milli Takım turnuvaya puansız olarak veda etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan ay-yıldızlıların takım kaptanlarından , çok üzgün olduklarını söyledi.

Çalhanoğlu, "Sizler nasıl üzgünseniz biz de üzgünüz. , ben, kaptanlar olarak sorumluluğu alıyoruz. Turnuvanın en geç takımı biziz, tecrübe kazandık. Halkımızdan, herkesten özür dileriz ancak yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde daha birçok turnuva var" dedi.

SON DAKİKA