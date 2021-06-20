Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu İsviçre - Türkiye maçının ardından konuştu: Herkesten özür dileriz

EURO 2020 A Grubu son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olan A Milli Takım turnuvaya puansız olarak veda etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan ay-yıldızlıların takım kaptanlarından Hakan Çalhanoğlu, çok üzgün olduklarını söyledi.

Çalhanoğlu, "Sizler nasıl üzgünseniz biz de üzgünüz. Burak Ağabey, ben, Ozan kaptanlar olarak sorumluluğu alıyoruz. Turnuvanın en geç takımı biziz, tecrübe kazandık. Halkımızdan, herkesten özür dileriz ancak yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde daha birçok turnuva var" dedi.