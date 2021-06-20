Son dakika spor haberi: İsviçre-Türkiye maçında Mert Müldür fırtınası! Arka arkaya denedi ama...

EURO 2020'de heyecan tam gaz sürüyor. A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ımız üçüncü maçında İsviçre ile karşı karşıya gelirken, mücadelenin ilk yarısının son dakikalarına girilirken orta sahanın gerisinden topu alan Mert Müldür, rakiplerini bir bir çalımlayarak yaklaşık 70 metre topu sürdü. Çektiği şut sonrası İsviçre kalecisi Sommer gole izin vermedi.

Öte yandan ay-yıldızlılar ilk yarıda 4 isabetli şut çekerken, kaleci Sommer tüm kurtarışları çıkarmayı başardı. 4 başarılı şutumuzun 3'ü Mert Müldür'den gelirken, bir şut ise Kaan Ayhan'ın ayağından geldi.

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

Mert Müldür, 3 Nisan 1999 Avusturya Viyana doğumludur. 22 yaşındadır. Aslen baba tarafından Bingöllüdür. Annesi Yozgatlıdır. Mevkisi defans, sağ bektir.

Futbol yaşamına Rapid Wien takımının altyapısı ile başlamış olan Mert, U7 takımından A takıma kadar çok defa Rapid Wien forması giymiştir. Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

Türkiye Milli Takım formasını giyen futbolcu U-17 ve U-19 formaları ile çok defa sahaya çıkmıştır. 14 yaşına kadar forvet hattında futbol oynamış fakat ardından hocasının defansta oynatması ile beraber daha farklı bir performans sergilemiş ve sürekli olarak defansta oynamaya başlamıştır.

İşte o pozisyon... (Görüntü TRT'den alınmıştır)