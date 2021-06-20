Son dakika İsviçre Türkiye maçı haberleri: Şenol Güneş: Turnuva bizim için iyi geçmedi

A Miilli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Üzgünüz. Bu turnuva için uzun zamandır bekliyoruz. Herkesin milli takım etrafında kenetlendiği bir dönemde güzel bir futbol ve iyi sonuçlar bekliyorduk. Futbolumuzu ön plana çıkarıp gruptan çıkmak hayalimizdi.

Gruptan goller atarak çıkmak isterken, bugün golü de zor bulduk, puan da alamadık.

Bugün maça iyi başladık, kontrol bizdeydi. Golleri kaçıran biz olduk, onlar gelip attılar. Sonra yine oyunu kontrol ettik ve ikinci golü yedik. Bazen kötü gittiğin zaman her şey aksi gider.

Bu takım genç bir takım, bir tecrübe geçirecek. Hataları düzeltip, daha iyi futbol oynayacaklarına inanıyorum. Gençlerin geleceklerinin parlak olduğunu düşünüyorum ama bu turnuva bizim için iyi geçmedi.

Oyunculara inanıyorum ve güveniyorum. Türkiye de inansın. Bu oyuncuların gelecekleri parlak. Buradan dersleri çıkararak çok daha iyi bir milli takım olacak.

"BEKLENTİ ALTINDA EZİLDİK"

Başarı ve başarısızlık geride kaldı. Geçmiş başarıları da buraya taşıyamayız, geçmiş başarısızlığı da buraya taşıyamayız. Elemelerdeki başarıyı buraya getiremedik, burası ayrı. Bundan dersler alarak geleceğe bakmak lazım.

Türk Milleti'nin beklentisinin altında ezildik. Oyuncuların bu sahnede kendini göstermesi gerekiyordu.

Takımın başında biri olarak oyuncuların üzüntüsünü görüyorum. Bu turnuva çok daha istenmesi gereken bir turnuva. O isteği üst düzeyde kullanamadık.

Bu takım, Türk futboluna 10 yıl daha damga vuracak ama bu turnuvayı böyle geçirmek kabul edilebilir değil, biliyoruz.

Galler ve İsviçre maçları için üzgünüm. Kazanılacak maçlardı. Oyuncularım elinden geleni yaptı ama yeterli olmadı. Onlar da çok üzgün. Bizim için büyük bir imtihandı ama bazen başarısızlık daha büyük tecrübe katabilir.

"RAKİP KALECİ OLAĞANÜSTÜ ŞUTLAR ÇIKARDI"

Hezimeti ne için söylediniz, rezillik anlamında söylemediniz herhalde. İlk İtalya maçında başladı bu. Fiziksel, teknik, taktik düşüncelerimiz rakip tarafından baskın olarak aleyhimize kullanıldı.

Sahaya çıkan takımın sorumlusu benim, takımı yöneten benim ama bunu söylerken eksikleri de doğruları da biliyorum.

Kamp 18'inde Türkiye'deki oyuncularla başladı. Onun dışındaki tüm oyuncular 24'ünden sonra geldi, Avrupa'da oynayanlar geç geldi zaten. Onların fiziksel olarak hazırlanma süresi yok.

İlk maç için beklentiyi biliyorsunuz. Kamuoyu da beklentiyi yükseltti. İlk maçtan sonra kamuoyunda olumsuz bir rüzgar vardı ve oyuncular da bunlardan etkilendi.

Bugün rakip kaleci, olağanüstü şutlar çıkardı. Biz her an gol atabiliriz diye beklerken kalemize gelen ilk şutta golü yedik.

Düşüncem istifa edip etmemek değil, bu durumdan çıkmak.