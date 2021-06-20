Son dakika EURO 2020 haberleri: İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Takım

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A grubundaki 3. maçında İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Maçın detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
📺 İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İsviçre - Türkiye maçı 20 Haziran Pazar günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak. A Grubu'nda İsviçre ile oynayacağımız maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
İSVİÇRE - TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LERİ
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Rıdvan, Okay, Cengiz, Hakan, İrfan Can, Yusuf, Burak
İsviçre: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Mbabu, Shaqiri, Embolo, Seferovic