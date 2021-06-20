Son dakika EURO 2020 haberleri: İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Takım

🎙ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMALAR

"Başarısızlık yalnızlıktır. Şu andaki başarısızlığınızda; bazen söylerken laf olsun diye değil takımın sorumlusu benim. Görev veren benim. Görevi ben verdiğim için başarısızlığın sorumluluğunu almak eziklik değildir. Performans olarak da form olarak da doğru düşüncelerinizi gerçeğe dönüşmediğini görebiliyorsunuz. Oyuncu için de aynıdır; çıkar sahaya en iyisini yapmaya çalışır ama beklediği gibi olmaz. Ben oyuncularımızın teknik, taktik, fizik güçlerinin daha iyi olduğunu biliyorum ama bu sahaya yansımadı işte. Yediğimiz ikinci gol, birinci gol... Oyun içindeki dikkatlerimiz. Az yaptığımız hataları çok yaptık. İlk maçtaki dikkatimizin dışında o kadar olumsuzluklar oldu ki o yüzden de bu sıkıntılar oldu. Grupta şansımızın az olması beklediğimiz bir şey değildi. Bizim şu an Galler'in yerinde olmamız lazımdı. Onlar bunu iyi değerlendirdi. İtalya maçını herkes kaybedebilir ama Galler maçını kaybettiğinizde, o zaman tek maça kalıyorsunuz. Aynı şey İsviçre için de geçerli. Oyuncu grubuma güveniyorum. Zaman zaman yaptığımız seçimler tartışılabilir ama neyi yaptığımızı, neyi yapmadığımızı konuşuyorum. Sahaya inandığımız bir oyun koyuyoruz. Kadro seçiminde de aynı şekilde. Bu zaman zaman başarıya dönebilir bazen de başarısızlığa. Keşkelerle olacak bir durum yok. İnandığımız doğrultuda bir kadro sapaya sürüyoruz. 2 maçta dalgalanma meydana gelebiliyor. Sonuçlar kötü gittiği zaman yapılacak tüm eleştiriler gereksiz konulara gidiyor. Yönetim bizi yalnız bırakmadı. Oynayanlar huzursuz diye bir şey yok. Oynayanlar da huzursuz o zaman. Tatil havasında geçen bir kamp oldu. Yerli oyuncuları 18'inde kampa aldık, yurt dışındaki oyuncular 25'inde geldiler. Zaten oynayan oyuncular olarak geldiler. Forma adaleti konuşulabilir ama daha çok antrenmanlara ve takım bütünlüğüne bakarak sahaya çıktık. Bunlar da normal olarak eleştirilecektir. Biz favori takım olarak gelmedik, favori olmak için geldik. Tecrübe oyuncuların sadece yaşıyla ilgili değil. Mesela yediğimiz ikinci golde, 4 dakika uzatma verdi hakem ama tartışma olduğu için 6 dakikaya uzattı. Biz bunu kullanamadık ve rakip 2 korner atarak 1 gol buldu. Bu tecrübedir. Yani saha içindeki durumu yönetmektir. Hatalardan ders alarak hareket etmek önemli. Merih kafayla golü atsaydı 1-1 olacaktı. Kornerde aynı atış şekliyle gol yedik. Çağlar'ın söylediği gibi bunların eleştirilmesi başka bir şey, hatalardan ders almak başka bir şey. UEFA bize 'Basına en çok antrenman açan sizsiniz' dedi. Buradaki iki kötü sonuçtan sonra çok iyi yaptık, yanlış olmadı demek değil. Bazı yanlışlar, ortaya koyduğunuz senaryonun çıkmamasıyla da çıkabilir. Bu durum oyuncu için de geçerli. Norveç, Hollanda maçının kadrosuna çıkarken daha çok şey bekleyebilirim. Takım bütünlüğü, kamplar, küçük küçük sebepler bulunup söylenebilir. Ama ortalığı toz dumana katarak havayı bozmaya gerek yok. Oyuncularıma 'Sizinle gurur duyuyorum ve sizlere inanıyorum. Gelecekte de en iyisini siz yapacaksınız' dedim."