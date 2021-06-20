Panzer ezdi geçti

EURO 2020'de 'ölüm grubu' olarak adlandırılan F Grubu'nda nefes kesen bir mücadele oynandı. Almanya, Münih'te konuk ettiği Portekiz'i 4-2 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Mücadeleye hızlı başlayan Portekiz, 15'de Cristiano Ronaldo'nun goleyl 1-0 öne geçti. 35'te Ruben Dias'ın kendi kalesine attığı golle skor 1-1 oldu. 39'da bu kez Guerreiro ters bir dokunuş yaptı ve Almanya 2-1 öne geçti. 51'de Almanya Havertz'in golüyle skoru 3-1 yaptı. 60'ta bu kez Gosens sahneye çıktı ve Panzer 4-1 öne geçti. 66'da Ronaldo'nun pasında Jota golü attı. Almanya maçı 4-2 aldı.