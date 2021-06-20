Haberler Euro 2020 Panzer ezdi geçti

ezdi geçti

F Grubu’ndaki nefes kesen mücadelede , ’i (kk), (kk), ve ’in golleriyle 4-2 yendi. ’nun 1 gol, 1 asisti yeterli olmadı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 06:50
Panzer ezdi geçti

'de 'ölüm grubu' olarak adlandırılan F Grubu'nda nefes kesen bir mücadele oynandı. , 'te konuk ettiği 'i 4-2 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Mücadeleye hızlı başlayan Portekiz, 15'de 'nun goleyl 1-0 öne geçti. 35'te 'ın kendi kalesine attığı golle skor 1-1 oldu. 39'da bu kez ters bir dokunuş yaptı ve Almanya 2-1 öne geçti. 51'de Almanya 'in golüyle skoru 3-1 yaptı. 60'ta bu kez sahneye çıktı ve 4-1 öne geçti. 66'da 'nun pasında golü attı. Almanya maçı 4-2 aldı.

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